روسيا تشن ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورش لتجميع المسيرات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجيستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومرافق البنية التحتية للنقل والموانئ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.

وأضافت أن مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية هاجمت ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيرة من طراز "جيران-4"، وسجلت أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي الضربة على السفينة، التي كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 265 جنديًا، كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة نحو 385 عسكريًا.

وبحسب البيان، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري، وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع إستراتيجية.

وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية مسلحة في دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 215 عسكريا.

وواصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 365 عسكريًا.

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط 8 قنابل جوية موجّهة و1060 طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسي، كما دمرت قوات أسطول البحر الأسود قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود.