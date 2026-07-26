وزير الصحة يحذر من أدوية مكافحة الشيخوخة غير المثبتة: لا تجارب سريرية تؤكد فعاليتها





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن العديد من المنتجات والعلاجات التي يتم الترويج لها تحت مسمى مكافحة الشيخوخة تعتمد على وعود تسويقية، مشيرًا إلى عدم وجود تجارب سريرية أو أدوية معتمدة تثبت قدرتها على تحسين جودة الحياة أو تعزيز المناعة بشكل آمن وفعال.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن استخدام بعض هذه المنتجات غير المرخصة قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على المدى الطويل، وقد يتسبب في ظهور أعراض ومضاعفات خطيرة حال تناولها لفترات طويلة دون إشراف طبي.

وأشار إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر يعتمد بشكل أساسي على اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة النشاط البدني بانتظام، والالتزام بنظام غذائي متوازن، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

تؤثر على المدى البعيد

وحذر عبد الغفار من تناول الأدوية أو المستحضرات غير المرخصة التي يتم تسويقها بهدف إبطاء الشيخوخة، مؤكدًا أن استخدامها دون دليل علمي واضح ورقابة طبية قد يعرض الأشخاص لمخاطر صحية، من بينها مضاعفات خطيرة قد تؤثر على المدى البعيد.