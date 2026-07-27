الدرديري يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل محمد شريف

أثار الإعلامي عمرو الدرديري حالة من الجدل بعدما كشف عن مستقبل محمد شريف مهاجم الأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب اشترط الحصول على كامل قيمة عقده الممتد لأربع سنوات من أجل الموافقة على الرحيل عن القلعة الحمراء.



وأوضح الدرديري عبر فيسبوك، أن محمد شريف يتمسك بالحصول على مستحقاته المالية كاملة قبل إنهاء علاقته بالنادي، وهو ما قد يعقد المفاوضات الخاصة برحيله خلال فترة الانتقالات الحالية، حال صحة هذه المعلومات.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على حسم ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.