إذاعة الأغاني تحيي ذكرى رحيل الملحن الكبير محمود الشريف

تحيي إذاعة الأغاني يوم الأربعاء 29 يوليو ذكرى رحيل الملحن الكبير محمود الشريف أحد أبرز رموز التلحين في مصر، من خلال خريطة إذاعية خاصة تحتفي بإبداعاته التي أثرت وجدان المستمع العربي على مدار عقود.

وتبث الإذاعة طوال اليوم مختارات من أشهر ألحانه التي تغنى بها كبار نجوم الغناء، منهم عبدالحليم حافظ، وشادية، وصباح، ونجاة الصغيرة، وعبدالغني السيد، وفايزة أحمد، ومحرم فؤاد، ومحمد قنديل، ووردة الجزائرية وغيرهم، في رحلة تستعرض جانبًا من عطائه الفني الثري.

ويبرز الاحتفال تنوع تجربة محمود الشريف التي امتدت بين الأغنية العاطفية والوطنية والدينية، حيث تقدم الإذاعة في الساعات الأولى من الصباح فترة خاصة تضم مجموعة من ألحانه الدينية، إلى جانب فترة أخرى من مختارات الإذاعة تتضمن نخبة من أشهر أعماله التي لا تزال تحظى بمكانة راسخة في ذاكرة الطرب العربي.

كما تذاع في الساعة الرابعة مساءً حلقة خاصة من برنامج «سيرة الحب»، تستعرض أبرز محطات مشوار الملحن الراحل، وأهم أعماله التي شكلت علامة مضيئة في تاريخ الموسيقى المصرية.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن حرص إذاعة الأغاني على إحياء ذكرى رموز الفن المصري والعربي، والتعريف بإبداعاتهم التي ما زالت تعيش في ذاكرة المستمعين.. وإعداد واختيار الأغنيات: نور مهران ومنال حسن.