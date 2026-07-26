تفاصيل طقس الأسبوع.. ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الرطوبة والشبورة

طقس الأسبوع المقبل .. تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بالقيم الفعلية المسجلة.

وتستمر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، وسط دعوات للمواطنين باتباع الإرشادات الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

كيف سيكون طقس الأسبوع المقبل في مصر؟

تواصل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة جذب اهتمام المواطنين، في ظل استمرار الأجواء الصيفية الحارة التي تسيطر على معظم المحافظات، وارتفاع معدلات البحث عن توقعات درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع زيادة واضحة في نسب الرطوبة، وهو ما يرفع الإحساس بدرجات الحرارة مقارنة بالدرجات المسجلة فعليًا، خاصة خلال ساعات النهار.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ويصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية ستستمر بصورة يومية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا، إلا أن تأثير ارتفاع نسب الرطوبة سيظل واضحًا، حيث يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للاطلاع على أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 27 يوليو 2026

تشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجة حرارة عظمى 35 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و33 درجة للمحسوسة، ويسجل شمال الصعيد 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة، بينما يسجل جنوب الصعيد 43 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 يوليو 2026

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة، بينما تسجل السواحل الشمالية 31 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة، ويسجل شمال الصعيد 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، في حين يسجل جنوب الصعيد 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 يوليو 2026

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، بينما تسجل السواحل الشمالية 32 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، ويسجل شمال الصعيد 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة، في حين يسجل جنوب الصعيد 43 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة.

لماذا ترتفع درجات الحرارة المحسوسة عن الدرجات الفعلية؟

يرجع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة إلى زيادة نسب الرطوبة في الهواء، إذ تؤدي الرطوبة إلى تقليل قدرة الجسم على تبريد نفسه من خلال التعرق، وهو ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم الفعلية المسجلة، ولذلك شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال الأيام المقبلة، خاصة في أوقات الذروة، لتجنب التعرض للإجهاد الحراري.