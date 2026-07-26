نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ظهرت الآن.. رابط الاستعلام بالرقم القومي

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، عقب اعتمادها رسميا وإتاحتها للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي، والاطلاع على درجات جميع المواد، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، وحالة النجاح.

نتيجة الثانوية الأزهرية

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله نسب النجاح العامة وأسماء أوائل الجمهورية في مختلف الشعب.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

أتاح الأزهر الشريف نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي.

ويعرض الموقع الإلكتروني تفاصيل النتيجة كاملة، متضمنة درجات جميع المواد، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، وحالة الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

للحصول على النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار خدمة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2026.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

الاطلاع على الدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

نتيجة الثانوية الأزهرية

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2026

أعلن الأزهر الشريف أن نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بلغت 54.18%.

وجاءت نسب النجاح وفقا للشعب الدراسية كالتالي:

القسم العلمي: 61.53%.

القسم الأدبي: 45.83%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات 163 ألفا و677 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسية، ضمت 10230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026 القسم العلمي

جاءت قائمة أوائل القسم العلمي على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة من منطقة الغربية، الأولى على الجمهورية، بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%.

الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف من منطقة المنوفية، الثانية على الجمهورية، بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.

وجاء المركز الثالث مكرر بمجموع 644 درجة بنسبة 99.08% لكل من:

أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل.

البراء طارق مصطفى حامد عمران.

يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد.

يوسف محمود محمود عبد الستار محمود.

نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية 2026 القسم الأدبي

أما أوائل القسم الأدبي فجاء ترتيبهم كالتالي:

الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني الأولى على الجمهورية بمجموع 585 درجة بنسبة 99.15%.

الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد الثانية بمجموع 581 درجة بنسبة 98.47%.

الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم الثالثة بمجموع 580 درجة بنسبة 98.31%.

كما أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل فئات ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة.

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الجمهورية

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية في الشعبتين العلمية والأدبية، إلى جانب أوائل ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، مهنئا الطلاب وأسرهم بهذا التفوق، ومؤكدا أن النجاح الحقيقي يجمع بين التميز العلمي وحسن الخلق وخدمة الوطن.

نظام جديد للتظلمات لأول مرة

أعلن الشيخ أيمن عبد الغني تطبيق نظام جديد للتظلمات في الثانوية الأزهرية هذا العام، يتيح للطلاب لأول مرة:

مراجعة الدرجات.

مراجعة الأجزاء غير المصححة.

مراجعة أعمال التجميع.

التظلم على المواد الشفوية.

وأوضح أن باب التظلمات يفتح اعتبارا من الثلاثاء 28 يوليو ويستمر حتى 11 أغسطس 2026، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا، مع سداد الرسوم من خلال خدمة فوري، وتشكيل لجنة عليا لفحص جميع التظلمات والبت فيها.

أبرز أرقام وإحصاءات الثانوية الأزهرية 2026

نسبة النجاح العامة: 54.18%.

نسبة نجاح القسم العلمي: 61.53%.

نسبة نجاح القسم الأدبي: 45.83%.

إجمالي عدد المتقدمين: 163677 طالبا وطالبة.

عدد اللجان الرئيسية: 581 لجنة.

عدد مراكز التصحيح: 16 مركزا.

عدد المصححين: 19746 مصححا للمواد العربية والشرعية والثقافية.

عدد المشاركين في أعمال المراقبة والامتحانات: 22660 منتدبا.