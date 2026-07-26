بيريز يهدد بإنهاء مسيرة فينيسيوس مع ريال مدريد.. ما القصة؟

أكّدت صحيفة Sport الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سئم من مطالب لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورفض ريال مدريد دفع مكافأة تجديد عقد فينيسيوس جونيور بقيمة 15 مليون يورو، والتي طالب بها البرازيلي مستغلاً وجوده في موقف قوة.

وينتهي عقد الجناح الأيسر في صيف 2027، ما يُتيح له الرحيل مجّانا؛ في حال عدم تجديده، وهو ما يرفضه بيريز.

موقف بيريز

وذكرت "سبورت"، أن بيريز قد يُنهي مسيرة فينيسيوس في ريال مدريد هذا الصيف؛ إن رفض التجديد وأصرّ على نيل مكافأة ضخمة.

وفي الوقت الذي تحرّك أرسنال محاولاً ضم فينيسيوس، قدّم ريال مدريد عرضاً بقيمة 100 مليون يورو لنادي لايبزيج؛ لأجل الاستفادة من خدمات لاعبه يان ديوماندي.

ورفض لايبزيج عرض ريال مدريد، فيما تُستأنف المفاوضات مع وكالة "روك نيشن"- التي تُدير أعمال اللاعب ديوماندي- يوم غد الإثنين في مدينة مدريد.

وتدير ذات الوكالة أعمال فينيسيوس جونيور ويان ديوماندي، ما يعني أنها قد تعمل لتحريك كلا اللاعبين في سوى الانتقالات الحالي.

وكان موقع "ذا أثليتيك" أشار إلى تفكير أرسنال في التعاقد مع فينيسيوس، لكن بطل الدوري الإنجليزي لم يقدم عرضاً رسمياً بعد.