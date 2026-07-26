أرسنال يخطط لزلزال الميركاتو .. فينيسيوس على رادار المدفعجية.. وريال مدريد أمام أصعب قرار

في خطوة قد تعيد رسم خريطة سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 دخل نادي أرسنال الإنجليزي بقوة على خط التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في صفقة مرشحة لأن تكون الأبرز هذا الصيف إذا تحولت من مجرد اهتمام إلى مفاوضات رسمية.

وبحسب ما كشفته شبكة The Athletic فإن فكرة ضم فينيسيوس تحظى بإجماع كامل داخل منظومة اتخاذ القرار في النادي اللندني سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفني في إطار خطة طموحة يقودها المدير الفني ميكيل أرتيتا لبناء فريق قادر على المنافسة على جميع الألقاب محليًا وقاريًا.

ورغم أن الاتصالات الرسمية بين الناديين لم تبدأ حتى الآن فإن المؤشرات تؤكد أن اسم الدولي البرازيلي يتصدر قائمة أولويات أرسنال خلال الميركاتو الحالي.

أزمة التجديد تفتح الباب أمام الرحيل

يدخل فينيسيوس جونيور الموسم الأخير في عقده مع ريال مدريد وسط تعثر واضح في مفاوضات التجديد التي استمرت لفترة طويلة دون الوصول إلى اتفاق نهائي.

وترجع أسباب الخلاف إلى المطالب المالية المرتفعة التي يتمسك بها اللاعب وهو ما وضع إدارة النادي الملكي أمام معضلة حقيقية خاصة أن استمرار الوضع الحالي يمنح اللاعب حق الرحيل مجانًا عقب نهاية الموسم المقبل.

ولهذا السبب لا يبدو ريال مدريد مستعدًا للمغامرة بخسارة أحد أبرز نجومه دون مقابل إذ تشير التقارير إلى أن إدارة فلورنتينو بيريز قد تدرس الاستماع للعروض المناسبة إذا تأكد استحالة التوصل لاتفاق جديد مع اللاعب.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس قادمًا من فلامنجو مقابل 45 مليون يورو قبل أن يتحول إلى أحد أهم نجوم الفريق خلال السنوات الماضية.

مورينيو يرفض التفريط في نجوم ريال مدريد

في المقابل اصطدمت طموحات أرسنال بموقف حاسم من المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عاد لقيادة ريال مدريد في ولاية ثانية بعد أكثر من عقد على رحيله.

ووفقًا لما نشرته صحيفة The Telegraph فإن مورينيو أبلغ إدارة النادي برفضه القاطع لفكرة بيع أي من الركائز الأساسية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويؤمن المدرب البرتغالي بأن الحفاظ على الهيكل الرئيسي للفريق يمثل الخطوة الأولى لاستعادة البطولات خاصة بعد موسمين خرج خلالهما ريال مدريد دون التتويج بأي لقب كبير.

ولا يقتصر موقف مورينيو على فينيسيوس فقط بل يشمل أيضًا كيليان مبابي وجود بيلينجهام إذ يرى أن الثلاثي يمثل العمود الفقري للمشروع الجديد الذي يسعى لبنائه داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

لماذا يريد أرتيتا فينيسيوس؟

منذ خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أعلن ميكيل أرتيتا بوضوح أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء فريق أكثر سرعة وجودة وفاعلية في الثلث الهجومي.

ورغم التطور الكبير الذي حققه أرسنال خلال المواسم الأخيرة فإن مركز الجناح الأيسر ظل أحد أبرز الملفات التي لم ينجح النادي في حسمها بالشكل المطلوب.

وخلال الأعوام الماضية ارتبط اسم النادي اللندني بعدد كبير من الأجنحة المميزين أبرزهم بيدرو نيتو ومورجان روجرز ورافينيا وميخايلو مودريك وموسى ديابي لكن جميع تلك المحاولات انتهت دون نجاح.

ولهذا ترى الإدارة الرياضية أن التعاقد مع فينيسيوس لن يكون مجرد إضافة فنية بل خطوة نوعية ترفع مستوى الفريق بالكامل خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة على أعلى مستوى بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين إلى جانب عدد من البطولات المحلية والقارية مع ريال مدريد.

عقبات مالية ضخمة

ورغم اهتمام أرسنال الجاد فإن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا فإلى جانب تمسك مورينيو ببقاء اللاعب تشير التقارير إلى أن فينيسيوس لن يقبل بأي عرض يقل عن راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني وهو رقم سيجعله بين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن ريال مدريد لن يوافق على رحيل اللاعب إلا بعد الحصول على مقابل مالي يعكس قيمته الفنية والتسويقية حتى وإن كان عقده يقترب من نهايته.

هل نشهد صفقة القرن في البريميرليج؟

إذا قرر ريال مدريد فتح باب التفاوض فإن أرسنال سيكون أمام فرصة تاريخية لإبرام واحدة من أكبر صفقات الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة.

لكن حتى الآن لا تزال الصفقة في مرحلة الاهتمام والتخطيط بينما يبقى القرار النهائي معلقًا بين ثلاثة أطراف؛ ريال مدريد الذي لا يريد خسارة أحد نجومه ومورينيو المتمسك باستمرار المشروع الفني وفينيسيوس نفسه الذي لم يحسم مستقبله بصورة نهائية.

ومع اقتراب أسابيع الحسم في سوق الانتقالات تبدو جميع السيناريوهات مفتوحة ليظل اسم فينيسيوس جونيور مرشحًا ليتصدر عناوين الميركاتو حتى اللحظات الأخيرة.