عملاق إنجليزي يترقب موقف فينيسيوس جونيور .. ومستقبل نجم ريال مدريد يزداد غموضًا

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، في ظل اهتمام أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي لم تتوصل فيه إدارة النادي الإسباني إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن تجديد عقده، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله داخل قلعة «سانتياجو برنابيو».

وذكر الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، عبر إذاعة «راديو ماركا»، أن إدارة ريال مدريد ستستأنف مفاوضاتها مع فينيسيوس بشأن تجديد عقده عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن ليفربول قد يدخل سباق التعاقد مع النجم البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية استحواذ الملياردير البريطاني من أصول هندية، والمالك المشارك السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، إلى جانب جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، على حصة في النادي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن الملاك المحتملين يخططون لإعادة ليفربول إلى مصاف كبار الأندية الأوروبية، وفي حال إتمام عملية الاستحواذ، قد يضعون عددًا من أبرز المواهب العالمية ضمن أهداف النادي، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور.

كما يستهدف ليفربول التعاقد مع مايكل أوليس، نجم بايرن ميونخ، والذي يحظى أيضًا باهتمام ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وتشهد مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حالة من الجمود، بسبب المطالب المالية للاعب، والتي لا ترغب إدارة النادي الملكي في تلبيتها حتى الآن.

وبحسب التقارير، فإن رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد مجانًا يظل احتمالًا واردًا، ما يعني إمكانية مغادرته النادي الإسباني في يناير المقبل، بدلًا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.