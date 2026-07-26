الاستعداد لأعمال التنسيق وتقديم الدعم للطلاب بمعامل الحاسبات.. تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي يؤكد:

- الاستعداد الكامل لأعمال التنسيق الإلكتروني وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب بمعامل الحاسبات بالجامعات

- تطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار

- استمرار جهود الجامعات في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

- تفعيل دور الجامعات في مواجهة الأفكار غير السوية والفكر المتطرف بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية

- المجلس يعتمد إطار شامل لتقييم أداء الجامعات المصرية

- المجلس يناقش مسار إضافي للمسارات الحالية لترقية أعضاء هيئة التدريس يركز على الابتكار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لثقة القيادة السياسية لتولي مسؤولية القائم بأعمال وزير الثقافة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وجه المجلس الشكر لرؤساء الجامعات الذين تنتهي مدة رئاستهم بنهاية شهر يوليو الجاري، مثمنًا ما قدموه من جهود متميزة وإسهامات مثمرة خلال فترة توليهم مسؤولية إدارة جامعاتهم، حيث تقدم بالشكر إلى الدكتور ياسر مجدي حتاتة على جهوده خلال رئاسته لجامعة الفيوم، والدكتور أحمد المنشاوي على جهوده خلال رئاسته لجامعة أسيوط، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت على جهوده خلال رئاسته لجامعة أسوان، متمنيًا لسيادتهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المقبلة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، والتأكد من جاهزية معامل الحاسبات بمختلف الجامعات، وتوفير الدعم الفني والإرشاد اللازم للطلاب ، بما يضمن انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للطلاب بسهولة ويُسر طوال مراحل التنسيق.

ووجه الوزير بضرورة تعزيز دور الجامعات في تنمية الوعي الفكري والثقافي لدى الطلاب، من خلال تكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية، وتنظيم الندوات والفعاليات التي ترسخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار البناء ، بما يسهم في إعداد أجيال واعية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجه الوزير بتضافر جهود الجامعات المصرية في مواجهة الأفكار غير السوية والفكر المتطرف من خلال منهجية واضحة وخطط تنفيذية مستدامة على مدار العام الدراسي، يتم فيها استخدام كافة وسائل التوعية لمخاطبة الشباب، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الوزارة تمضي في تطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار، تربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة، وتدعم نقل وتسويق التكنولوجيا، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد الوزير باستمرار الجامعات في تنفيذ خطط التحول الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق الممارسات المستدامة؛ بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يونيو، تضمن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية طب قصر العيني؛ لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، بما يسهم في تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى بحث الوزير مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والعلاقات الأكاديمية الدولية، بما يدعم توسيع التعاون الأكاديمي الدولي، كما التقى وكيل نقابة المهندسين؛ لبحث آليات دعم منظومة الابتكار والبحث التطبيقي وتأهيل المهندسين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، استقبل الوزير سفير بريطانيا في مصر وسفيرة المجر؛ لبحث سبل توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والثقافة، كما شارك، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، في احتفال سفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية فرنسا.

كما تناول التقرير الجولات التفقدية للوزير، والتي شملت جامعة حلوان الأهلية، كما افتتح عددًا من المشروعات بجامعة العاصمة، بما يعزز البنية التحتية التعليمية والطبية ويدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وتضمنت الجولة التفقدية بمحافظة الدقهلية لقاء الوزير مع محافظ الدقهلية، وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة بجامعة المنصورة، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، إلى جانب ترؤس اجتماع مجلس الجامعة لمتابعة جهود التطوير والتحديث.

وفي إطار زياراته الخارجية، شارك الوزير في المنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية بأوزبكستان، وبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

كما شارك الوزير في فعاليات قمة "تحول التعليم" بمقر منظمة اليونسكو في باريس، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي من خلال بنك المعرفة المصري، وعقد عددًا من اللقاءات مع قيادات اليونسكو ووزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة بجمهورية أرمينيا؛ لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف التقرير أن الوزير ترأس اجتماعات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومجلس الجامعات الأهلية، والمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، واللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة، لمتابعة الأداء في كافة هذه القطاعات وتحديد ملامح التخطيط المستقبلي لتطوير الأداء بها، وشارك في اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، كما عقد الوزير اجتماعًا للاطلاع على الخطة الإعلامية للوزارة لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

وناقش المجلس مقترحًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول مقترح لمسار إضافي جديد يُضاف للمسارات الحالية لترقية أعضاء هيئة التدريس، ويصب هذا المسار الجديد في خدمة اقتصاد المعرفة، حيث يركز على الابتكارات التي تقدمها البحوث العلمية والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات تضيف للاقتصاد القومي.

واستعرض المجلس دليل الإطار الشامل لتقييم أداء الجامعات، بما يضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، ويضع خريطة طريق لاستكمال تطوير أداء الجامعات، بما يساعدها على الارتقاء بمكانتها ويدعم قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، وأمين لجنة العلاقات الثقافية، بشأن اتفاقيات التعاون المزدوجة بالجامعات المصرية، واستعراض مسار مراجعة الاتفاقيات ذات الدرجات الأكاديمية، ودورة عمل لجنة العلاقات الثقافية، وحصر الاتفاقيات الجاري فحصها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قرار مجلس جامعة المنصورة بإنشاء فرع للجامعة في دولة إريتريا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تكليف الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، للعمل مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات لمدة عام.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، حول الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، حول إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بجامعة المنوفية.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، حول الإجراءات التي اتبعتها الجامعة لترشيد الطاقة.

واستعرض المجلس آخر ما قامت به الجامعات من رفع أبحاث الاستدامة على المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث المنوط بها مخاطبة البعد البيئي والتحول للأخضر والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية.

واستعرض المجلس رؤية اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي ودورها في دعم منظومة التعليم العالي المصرية، وتعزيز ثقافة التصنيفات الدولية داخل الجامعات، من خلال تحويل التنافس المحلي بين مؤسسات التعليم العالي إلى تعاون وطني ودولي يسهم في تحسين سمعة الجامعات المصرية عالميًا، وتعزيز مكانتها وقيمتها التنافسية.

كما استعرض المجلس برامج التدريب المستمرة التي ينظمها بنك المعرفة المصري لمحرري المجلات العلمية المصرية، بالتعاون مع كبرى دور النشر الدولية؛ بهدف رفع كفاءة هيئات التحرير، وتحسين جودة المجلات، وزيادة فرص إدراجها في قواعد البيانات العالمية.