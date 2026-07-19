تنسيق الجامعات 2026.. قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة في مصر

القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بـ مصر

على الطلاب التحقق من المؤسسات التعليميةوالبعد عن الكيانات الوهمية

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توعية الطلاب وأولياء الأمور بجميع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، بالتزامن مع قرب انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية تشهد تنوعًا غير مسبوق، يتيح للطلاب العديد من المسارات التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، حيث تضم جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع جامعات أجنبية، وجامعات منشأة باتفاقيات دولية وإطارية، وجامعات بقوانين خاصة، إلى جانب الأكاديميات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد الفنية، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية، ويدعم تنافسية منظومة التعليم العالي، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن إعلان هذه القوائم بصورة دورية يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المصدر الرسمي للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (يوتيوب):

https://youtube.com/@mohesregypt

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة، التي تتزامن مع قرب بدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2026/2027.

وفيما يلي قائمة بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية:

وتضم (28) جامعة حكومية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة العاصمة.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة قنا.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

28. جامعة الغردقة.

ثانيًا: الجامعات الخاصة:

وتضم (37) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس

35. جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا.

36. جامعة ممفيس.

37. جامعة شرق العاصمة.

ثالثًا: الجامعات الأهلية

وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

رابعًا: جامعات بقوانين خاصة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

خامسًا: جامعات باتفاقيات دولية:

وتضم (6) جامعات وهي على النحو التالي:

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

سادسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

سابعًا: أفرع الجامعات الأجنبية:

تم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية:

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعات (لندن، إيست لندن، لانكشاير).

5. مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

ثامنًا: الجامعات التكنولوجية:

(أ) تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (12) جامعة تكنولوجية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة حلوان التكنولوجية الدولية.

11. جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.

12. جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية.

(ب) جامعات تكنولوجية خاصة:

1. جامعة السويدي للتكنولوجيا.

2. جامعة ساكسوني مصر للتكنولوجيا.

تاسعًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي:

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

عاشرًا: المعاهد العالية:

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (182) معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

• المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

تضم (54) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ جيزة

2. معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي

3. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

4. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

5. معهد الصفوه العالي للهندسة

6. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

7. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر

8. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

9. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة

10. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

11. معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

12. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

13. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم

14. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (هندسة)

15. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر

16. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

17. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الاسكندرية

18. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

19. المعهد العالى للهندسة ببلبيس

20. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية)

21. المعهد التكنولوجي العالي (بالعاشر من رمضان) أقسام هندسية

22. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

23. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 اكتوبر

24. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

25. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة

26. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

27. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

28. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق

29. المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

30. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر

31. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

32. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

33. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الطود - الاقصر

34. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

35. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

36. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

37. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الاسكندرية

38. معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

39. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

40. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

41. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

42. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

43. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

44. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

45. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس

46. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

47. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

48. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

49. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

50. المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر

51. المعهد التكنولوجى العالى ببني سويف

52. المعهد العالى لتكنولوجيا النقل

53. المعهد التكنولوجي العالي بهليوبوليس الجديدة

54. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا

• المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية):

وتضم (73) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

3. المعهد التكنولوجي العالي (بالعاشر من رمضان) إدارة اعمال

4. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

5. المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط - الاسكندرية

6. المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج

7. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ك 21

8. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - بدمياط

9. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة

10. معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة

11. المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير- الاسكندرية

12. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

13. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية الهرم

14. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

15. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة

16. المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر

17. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا

18. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

19. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

20. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

21. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعب تجارية)

22. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعب تجارية)

23. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف – الاسكندرية (نظم معلومات)

24. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (نظم معلومات)

25. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزةالشعب التجارية)

26. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية (علوم إدارية)

27. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

28. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

29. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش المقر المؤقت الاسماعيلية

30. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

31. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

32. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير ـ محافظة البحيرة

33. معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

34. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر

35. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة - الجيزة

36. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالإسكندرية

37. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

38. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

39. المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

40. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

41. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

42. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

43. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

44. المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر

45. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

46. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية طالبات فقط

47. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة طالبات فقط

48. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات طالبات فقط

49. المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

50. المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة طريق بلبيس - شرقية

51. معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه - الجيزة

52. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم – الجيزة

53. المعهد العالي للعلوم الادارية ببلقاس

54. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

55. معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية

56. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة - الدقهلية

57. المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

58. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

59. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية و الحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط

60. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

61. المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة

62. المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر

63. المعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى

64. المعهد العالى للادارة والمحاسبة بأخميم سوهاج

65. معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

66. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 اكتوبر(علوم الإدارة)

67. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (إدارة)

68. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (إدارة أعمال)

69. المعهد التكنولوجي العالي (بالعاشر من رمضان) إدارة أعمال – (فرع مرسى مطروح)

70. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر (إدارة أعمال)

71. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج (2+2)

72. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة (إدارة أعمال).

73. المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة (2+2)

• المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"

وتضم (18) معهدًا، وهي على النحو التالي:

. المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا

2. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ك 21 (علوم الحاسب)

3. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (علوم حاسب)

4. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة (علوم حاسب)

5. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر

6. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (علوم حاسب)

7. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة (علوم حاسب)

8. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية الهرم (علوم حاسب)

9. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة (2+2)

10. المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر (علوم الحاسب)

12. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة (علوم الحاسب)

13. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (علوم الحاسب)

14. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (علوم حاسب)

15. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة (علوم حاسب)

16. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة (علوم حاسب)

17. المعهد التكنولوجي العالي (بالعاشر من رمضان)(علوم حاسب)

18. المعهد الكندي العالي للحاسبات والذكاء الاصطناعي مدينة 6 أكتوبر

• المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام :

وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للغات بـ 6 أكتوبر

2. معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرا منت

3. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

4. المعهد العالي للغات بالمنصورة

5. معهد المنيا العالي للغات

6. المعهد العالي للغات والترجمة بأسوان

7. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (لغات)

8. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة (لغات)

9. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش

10. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

11. المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر

12. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس

13. المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق

14. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

15. معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة

16. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر(قسم الصحافة)

17. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر

18. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

19. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط بالإسكندرية

• المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر(سياحة)

2. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف - الإسكندرية (سياحة)

3. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر

4. المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

5. معهد سيناء العالي للسـياحة والفنادق برأس سدر – جنوب سيناء

6. معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط الإسكندرية

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق المريوطية الهرم

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بابي قير بالاسكندرية

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)

14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

15. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (سياحة)

17. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة (سياحة)

18. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية (سياحة)

19. المعهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بالمنيا

• المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

وتضم (16) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر ـ الشرقية

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات فقط

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

• المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:

وتضم (10) معاهد، وهي على النحو التالى:-

1. المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية

2. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الاحمر

3. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين – الدقهلية

8. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف

9. المعهد التكنولوجي للتمريض ببنى سويف

10. المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا (2+2)

• المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

• الحادي عشر: الكليات التكنولوجية:

توجد ( 8 ) كليات تكنولوجية تضم (44) معهدًا فنيًا متوسطًا وهي على النحو التالي:

1- الكلية التكنولوجية بالمطرية (القاهرة):

وتضم (6) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالمطرية.

2. المعهد الفني التجاري بشبرا

3. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

4. المعهد الفني الصناعي بشبرا.

5. المعهد الفني للرى والصرف بالمطرية.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.

2- الكلية التكنولوجية بالصحافة (القاهرة):

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

2. المعهد الفني الصناعي للبصريات.

3. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

4. المعهد الفني التجاري بالروضة.

3- الكلية التكنولوجية بقويسنا (المنوفية):

وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بقويسنا.

2. المعهد الفني التجاري ببنها.

3. المعهد الفني التجاري بطنطا.

4. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

5. المعهد الفني الصناعي ببنها.

4- الكلية التكنولوجية بالمحلة (المحلة الكبرى):

وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

2. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

3. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

4. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

5. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

5- الكلية التكنولوجية بالإسكندرية:

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

2. المعهد الفني التجاري بدمنهور

3. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

4. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية.

6- الكلية التكنولوجية ببورسعيد

وتضم (7) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

2. المعهد الفني التجارى بالعريش.

3. المعهد الفني الصناعى ببورسعيد.

4. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.

5. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.

7. المعهد الفني التجاري بدمياط.

7- الكلية التكنولوجية بوسط الوادي

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفنى التجاري بسوهاج.

2. المعهد الفنى التجاري بأسيوط.

3. المعهد الفنى الصناعي بسوهاج.

4. المعهد الفنى للري والمساحة بأسيوط.

8- الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي (قنا)

وتضم (9) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بقنا.

2. المعهد الفني التجاري بأسوان.

3. المعهد الفني الصناعي بقنا.

4. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

5. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.

6. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

7. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

8. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

9. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.

• الثاني عشر: المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة

وتضم (12) معهدًا وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.