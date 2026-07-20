المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل لجنة المقال النقدي والبحث النظري بالدورة التاسعة عشرة

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة، في إطار اهتمامه بدعم الحركة النقدية والبحثية، وتعزيز دور الدراسات الأكاديمية في تطوير المسرح المصري وإثراء الحوار حول قضاياه الفنية والفكرية.

وأوضح الفنان محمد رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أن اللجنة يرأسها الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حمدي الجابري، وتضم في عضويتها الدكتور محمد زعيمة، والكاتب والناقد جرجس شكري، حيث تتولى اللجنة تحكيم الدراسات والأبحاث والمقالات النقدية المشاركة في الدورة، وفق معايير علمية ونقدية تضمن جودة الأعمال الفائزة.

وأكد رئيس المهرجان أن مسابقة المقال النقدي والبحث النظري تمثل أحد المحاور الأساسية للمهرجان، لما تسهم به في دعم البحث العلمي والنقد المسرحي، وتشجيع الباحثين والنقاد على تقديم رؤى جديدة تواكب تطورات الحركة المسرحية، وتسهم في توثيق التجارب المسرحية وتحليلها، بما يعزز مكانة النقد بوصفه شريكًا أصيلًا في تطور الفن المسرحي.