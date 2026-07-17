المهرجان القومي للمسرح يكشف تفاصيل المحور الفكري للدورة التاسعة عشرة

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تفاصيل المحاور الرئيسية والجلسات البحثية المصاحبة للدورة التاسعة عشرة، التي تنظمها لجنة الندوات برئاسة الناقدة رشا عبد المنعم، تحت عنوان: “المسرح والجمهور: هل يذهب الجمهور إلى المسرح أم يذهب المسرح إلى الجمهور؟”

وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من كبار الباحثين والنقاد والأكاديميين والمسرحيين، في إطار سعي المهرجان إلى فتح حوار فكري موسع حول واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في المسرح المصري والعربي، وهي العلاقة بين المسرح وجمهوره.

وتتولى تنظيم الجلسات، لجنة الندوات برئاسة الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وعضوية كل من أحمد خميس الحكيم، ود. داليا بسيوني، ومحمد علام، وحسن عبد الهادي، بينما يتولى خالد الطويلة مهام مقرر اللجنة، ونور العراقي منسقًا للجنة.

وينطلق موضوع المحور الرئيسي هذا العام من إدراك المهرجان للتحولات الكبيرة التي شهدتها العلاقة بين المسرح والجمهور خلال العقود الأخيرة، في ظل تغير أنماط التلقي، والتطورات التكنولوجية، واتساع الفضاء الرقمي، بما فرض أسئلة جديدة حول طبيعة الجمهور، وآليات الوصول إليه، وحدود تأثير المسرح في المجتمع، وسبل استعادة دوره بوصفه أحد أهم أدوات الوعي والتنوير.

كما يسعى المحور الفكري إلى الانتقال من تشخيص الأزمة إلى اقتراح حلول عملية، عبر دراسات علمية وشهادات تطبيقية وتجارب ميدانية، وصولًا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في بناء سياسات ثقافية أكثر فاعلية لدعم المسرح المصري وجذب جمهور جديد.

المحاور الرئيسية

أولًا: من هو جمهور المسرح المصري؟

يناقش المحور مفهوم جمهور المسرح وتحولاته التاريخية والاجتماعية، وأنماط التلقي، ودوافع الحضور والعزوف، مع محاولة رسم خريطة للجمهور المصري وتحليل تركيبته الثقافية، والإجابة عن سؤال: هل للمسرح جمهور واحد أم جماهير متعددة؟

ثانيًا: الوصول إلى الجمهور.. التحديات والفرص

يتناول التحديات التي تواجه وصول المسرح إلى جمهوره، مثل التحولات الرقمية والظروف الاقتصادية والبنية الأساسية، إلى جانب مناقشة فرص التسويق الرقمي والشراكات المجتمعية ودور المؤسسات الثقافية والتعليمية في توسيع قاعدة الجمهور.

ثالثًا: دور النقد والإعلام في صناعة الجمهور

يركز على دور النقد المسرحي والإعلام في تشكيل الذائقة الفنية، وتعزيز العلاقة بين العرض المسرحي والمتلقي، والمساهمة في بناء جمهور أكثر وعيًا.

رابعًا: جمهور المسارح النوعية

يناقش خصوصية جمهور مسرح الطفل والعرائس والمسرح المدرسي والجامعي والفضاءات البديلة، ودور هذه الأنماط في تكوين أجيال جديدة من جمهور المسرح.

خامسًا: المهرجانات وصناعة الجمهور

يتناول دور المهرجانات المسرحية في بناء جمهور مستدام، وآليات استقطاب شرائح جديدة من خلال البرمجة والتسويق، مع استعراض نماذج وتجارب عملية.

سادسًا: صيغ مسرحية جديدة للعلاقة بالجمهور

يستعرض التجارب المسرحية الحديثة، مثل المسرح التفاعلي والغامر والفضاءات غير التقليدية والعروض الرقمية، ودورها في تطوير العلاقة بين العرض والجمهور.

سابعًا: نحو سياسة ثقافية لبناء الجمهور

يختتم البرنامج بطرح رؤية مستقبلية لبناء جمهور المسرح، من خلال استخلاص التوصيات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز العلاقة بين المسرح والجمهور ودعم حضوره المجتمعي.

اليوم الأول: الاثنين 20 يوليو 2026

تنطلق فعاليات اليوم الأول في تمام الساعة الثالثة مساءً بجلسة الافتتاح، التي تشهد تسجيل الكلمات الافتتاحية، ويشارك فيها د. أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم رئيس لجنة الندوات.

الجلسة الأولى

تقام تحت عنوان "من هو الجمهور؟"، في تمام الساعة 4:00 – 5:30 مساءً، إدارة الجلسة: د. محمد سمير الخطيب، وتناقش الجلسة التحولات التاريخية والاجتماعية التي شهدها جمهور المسرح المصري، وبنيته الثقافية، وعلاقته بالمسرح، من خلال مجموعة من الأبحاث، هي: د. نجوى عانوس: تحولات جمهور المسرح المصري من الحرب العالمية الأولى إلى الستينيات، د. محمد سمير الخطيب: التكوين السوسيوثقافي لجمهور المسرح المصري، د. حسام عطا: الجمهور والمسرح المصري.. قراءة في الوجدان العام، عبد الناصر حنفي: عن جمهور الاستجابة للعطاء الاجتماعي للممارسة المسرحية باعتبارها أحد مؤسسات إنتاج العالم، د. فادي نشأت: فجوة الخشبة والصالة.. قراءة نقدية إحصائية لجمهور المسرح المصري.

الجلسة الثانية

وتنطلق تحت عنوان "الوصول للجمهور" في تمام الساعة 6:00 – 7:30 مساءً، إدارة الجلسة: د. الشريف منجود، وتتناول الجلسة آليات بناء الجمهور، وإشكاليات الوصول إليه، والتحديات التي تواجه المؤسسات المسرحية في استعادة جمهورها، وذلك من خلال الأبحاث التالية: د. جمال ياقوت: المسرح وإشكالية الاحتياج.. دراسة في آليات بناء الجمهور، د. الشريف منجود: استعادة الجمهور المسرحي.. تحديات البنية الأساسية والفرص الضائعة، د. محمود سعيد: الجمهور يكتب نص العرض، محمد نجار: جمهور المسرح المصري بين حتمية الوجود وإشكاليات الجدوى.

الجلسة الثالثة

تقام تحت عنوان "فرص وتحديات.. شهادات وتجارب"، الساعة 8:00 – 9:00 مساءً، إدارة الجلسة: رشا إرنست، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة شهادات وتجارب، يشارك فيها: طاهرة طارق، منى سليمان، د. محمود فؤاد صدقي، رشا إرنست.

وتتناول الجلسة نماذج وتجارب عملية في بناء الجمهور، والتحديات التي واجهت صناع المسرح في التواصل مع المتلقي، والفرص التي أتاحتها التجارب المسرحية المختلفة لاستعادة الجمهور وتوسيع قاعدة المهتمين بالمسرح.

*اليوم الثاني: الثلاثاء 21 يوليو 2026*

تتواصل فعاليات الندوة الرئيسية للمهرجان القومي للمسرح المصري بثلاث جلسات بحثية تناقش دور النقد والإعلام، وخصوصية جمهور المسارح النوعية، ودور المهرجانات في بناء الجمهور.

الجلسة الرابعة

تقام تحت عنوان "دور النقد والإعلام في صناعة الجمهور"، الساعة 4:00 – 5:15 مساءً، إدارة الجلسة: مايسة زكي.

وتناقش الجلسة أثر النقد والإعلام في تشكيل الذائقة المسرحية، ودورهما في تعميق العلاقة بين العرض المسرحي والجمهور، وذلك من خلال الأبحاث التالية: باسم صادق: دور النقد في الصحف القومية في تعميق العلاقة بين المسرح والجمهور (الأهرام نموذجًا)، د. محسن الميرغني: أزمة النقد المسرحي وإعادة تشكيل الذائقة الجمالية عند جمهور المسرح، د. لمياء أنور: الجمهور في مرآة النقد.. دراسة ميتانقدية في تحولات الجمهور في المسرح المعاصر، د. أمينة سالم: قراءة في تشكيل الذائقة المسرحية بين الخطاب النقدي والتغطية الإعلامية.

الجلسة الخامسة

تنعد بعنوان "طبيعة جمهور المسارح النوعية"، الساعة 5:30 – 6:45 مساءً، إدارة الجلسة: د. عبد الكريم الحجراوي.

وتتناول الجلسة خصوصية جماهير المسارح المتخصصة، وتأثير التحولات الثقافية والاجتماعية في أنماط التلقي، من خلال الأبحاث التالية: د. رضا حسنين: جمهور مسرح العرائس والتحولات الثقافية والاجتماعية من 2016 إلى 2025، د. فيفي أحمد: خصوصية التلقي لدى جمهور المسرح المدرسي، سمية أحمد: الجمهور كجزء من الحالة التفاعلية في عروض الفرجة الشعبية، ناصر العزبي: الفضاءات البديلة والعودة إلى أصل اللعبة.

الجلسة السادسة

تقام الجلسة بعنوان "المهرجانات وصناعة الجمهور"، الساعة 7:00 – 8:15 مساءً، إدارة الجلسة: د. محمد الشافعي.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني بمائدة مستديرة تناقش دور المهرجانات المسرحية في بناء جمهور جديد، واستعراض التجارب المصرية المختلفة في هذا المجال، ويشارك فيها: الفنان محمد رياض، د. عادل عبده، د. داليا همام، عمرو قابيل، مازن الغرباوي، عبير لطفي، د. محمد الشافعي، إبراهيم الفرن.

وتتناول الجلسة تجارب المهرجانات المسرحية في توسيع قاعدة الجمهور، وآليات الوصول إلى المتلقي، ودور الفعاليات الثقافية في ترسيخ الحضور المجتمعي للمسرح، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة في إدارة المهرجانات وبناء جمهور مستدام.

اليوم الثالث: الأربعاء 22 يوليو 2026

تختتم الندوة الرئيسية للمهرجان القومي للمسرح المصري أعمالها بثلاث جلسات تناقش مستقبل العلاقة بين المسرح والجمهور، من خلال استعراض تجارب جديدة، وشهادات عملية، وصولًا إلى صياغة توصيات واستراتيجيات مقترحة لبناء جمهور المسرح المصري.

الجلسة السابعة

تقام تحت عنوان "صيغ مسرحية جديدة للعلاقة بالجمهور"، الساعة 4:00 – 5:30 مساءً، إدارة الجلسة: عبير علي.

وتناقش الجلسة التجارب المسرحية الحديثة التي أعادت صياغة العلاقة بين العرض والمتلقي، من خلال الأبحاث التالية: عبير علي: حدود جديدة للفرجة.. تجارب في المسرح التفاعلي والغامر، د. محمد عبد المنعم: جدلية العلاقة بين العرض والجمهور في الفضاءات غير التقليدية، د. نوران مهدي: جماليات التفاعل بين الجسد والوسيط الرقمي في المسرح المعاصر، د. هبة رجب: الخطاب الدخيل في هندسة الفراغ المسرحي.. دراسة في ضوء أفق التلقي، إسراء محبوب: من تشظي الجمهور إلى مركزية اللقاء.. مسرح الفضاءات المفتوحة كجمهور جديد.

الجلسة الثامنة

تقام بعنوان "تجارب مغايرة في جذب الجمهور.. شهادات"، الساعة 6:00 – 7:30 مساءً، إدارة الجلسة: هند سلامة.

وتخصص الجلسة لعرض عدد من التجارب العملية في جذب الجمهور وبناء قواعد جماهيرية جديدة، ويشارك فيها: خالد جلال، أحمد عزت الألفي، د. نبيلة حسن، حمدي حسين، د. عمر المعتز، محمود سيد.

وتتناول الجلسة شهادات مباشرة من المشاركين حول تجاربهم في ابتكار صيغ جديدة للتواصل مع الجمهور، وآليات تطوير الخطاب المسرحي، وتوسيع دوائر التلقي، واستثمار الفضاءات المختلفة للوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور.

الجلسة التاسعة تنطلق تحت عنوان "نحو سياسة ثقافية واستراتيجيات مقترحة لبناء الجمهور"، الساعة 8:00 – 9:00 مساءً، إدارة الجلسة: رشا عبد المنعم، ضيف الشرف: د. عماد أبو غازي.

ويشارك في الجلسة: رشا قناوي، نها عياد، سلمى شهاب، دعاء النادي، شروق صابر، سلمى سعد، سهام سمير، غزل عبد الله، بمشاركة خريجي دبلوم التنمية الثقافية.

وتختتم الندوة الرئيسية أعمالها بجلسة مخصصة لاستعراض أبرز النتائج والتوصيات التي خرجت بها الجلسات البحثية وشهادات التجارب، وصياغة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات العملية المقترحة لتعزيز العلاقة بين المسرح والجمهور، وتطوير آليات بناء جمهور مستدام، بما يتواكب مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية، ويسهم في دعم الحركة المسرحية المصرية وتعزيز دورها في بناء الوعي.