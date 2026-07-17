تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية ، لتحديد بطل كأس العالم.

وكان منتخب إسبانيا قد حجز مكانه في نهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد فرنسا بثنائية نظيفة.

مواجهة إنجلترا

وشهد تشكيل الأرجنتين السابق ضد إنجلترا تغييراً واحداً، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد بدلاً من رودريجو دي بول لاعب إنتر ميامي، بينما يقود ليونيل ميسي فريقه اليوم في خط الهجوم.

وصعد منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد إنجلترا بنتيجة 2-1.

تشكيل الأرجنتين أمام إنجلترا في كأس العالم

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكيو.

خط الوسط: جوليانو سيميوني - لياندرو باريديس - إنزو فرنانديز - ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.