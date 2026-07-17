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ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
محمد سعيد

اختتم نجما فيلم “خلي بالك من نفسك”، ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، جولتهما الترويجية في دولة الكويت، بعد سلسلة من الفعاليات والعروض الخاصة التي شهدت حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، وسط تفاعل واسع من الجمهور قبل طرح الفيلم في دور العرض.

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز 

وتوجه بطلا الفيلم، اليوم، إلى إمارة دبي للمشاركة في افتتاح العرض الخاص للفيلم، ضمن الجولة الدعائية العربية التي تنظمها الشركة المنتجة استعدادًا لانطلاق العمل في دور العرض المصرية والعربية.

وتأتي محطة دبي استكمالًا للجولة الترويجية التي تهدف إلى الاحتفاء بانطلاق الفيلم والتواصل المباشر مع الجمهور ووسائل الإعلام في عدد من الدول العربية، بعد النجاح الكبير الذي حققته محطتا الكويت، وما شهدتاه من حضور كثيف واستقبال حافل لأبطال العمل.

فيلم خلي بالك من نفسك 

ويواصل صناع الفيلم حملتهم الدعائية قبل طرحه رسميًا في دور العرض المصرية يوم 22 يوليو الجاري، وسط حالة من الترقب، خاصة بعد تحقيق البرومو الرسمي للفيلم نسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات الرقمية.

وتدور أحداث “خلي بالك من نفسك” في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق الخارجية.

ياسمين عبد العزيز السقا أحمد السقا

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