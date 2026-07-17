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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

3 ساعات نسائية .. مقارنة جدلية بين إطلالتي عمرو دياب وهيفاء وهبي

عمرو دياب وهيفاء وهبي
عمرو دياب وهيفاء وهبي
محمد سعيد

حالة من الجدل أثيرت، في الساعات الماضية حول إطلالة عمرو دياب، على غلاف ألبومه الجديد «حبيتك» المنتظر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وظهر عمرو دياب، مرتديا 3 ساعات نسائية في إطلالة فاجأت الكثيرون من جمهوره. 

وقارن عدد من نشطاء السوشيال ميديا، بين ظهور عمرو دياب بالـ 3 ساعات النسائية، وبين ظهور الفنانة هيفاء وهبي، بها مسبقا، إذ ارتدت نفس الساعات بنفس الماركات والألوان. 

ألبوم عمرو دياب 

طرح النجم الكبير عمرو دياب مقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك". 

وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلاله صيفية جذابة مع نظارات شمسية .

وتفاعل جمهور الهضبة مع المقطع القصير الذي اعتبره الجمهور إعلانا عن قرب طرح ألبومه المرتقب.

 وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مؤخرًا استعدادا لطرحه قريبًا، ليؤكد كعادته سيطرته على موسم الصيف الغنائي.

أحدث ألبومات عمرو دياب 

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان "ابتدينا" وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.  

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب تأجيل حفله المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأول من أغسطس 2026، موضحة أن القرار جاء بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

ونشرت الشركة المنظمة بيانًا رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام" أكدت فيه تأجيل الحفل، مشيرة إلى أن قيمة التذاكر المُباعة ستُرد بالكامل من خلال نقاط البيع ذاتها التي تمت عملية الشراء منها.

كما عبّرت الشركة عن تقديرها لتفهّم الجمهور ودعمه المستمر، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد الجديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وواعدة بأن تكون النسخة القادمة من الحفل أكثر تميزًا وروعة.

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