عزيز الشافعي: التعاون مع عمرو دياب يغيّر مشوار أي ملحن.. وأنا خير مثال

تحدث الملحن والمطرب عزيز الشافعي عن تأثير النجم عمرو دياب في مسيرة صناع الموسيقى، مؤكدًا أن العمل معه يمثل محطة فارقة في مشوار أي ملحن.

وخلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، أكد الشافعي أن عمرو دياب حافظ على مكانته في القمة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن التعاون معه ينعكس بشكل واضح على المسيرة الفنية للملحنين.

وأضاف: «أنا واحد من الناس اللي اتغير مشوارهم بعد التعاون مع عمرو دياب، واللي ينكر ده يبقى مش صادق»، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه الهضبة في نجاحه الفني.

وأكد أن وجود اسم عمرو دياب في أرشيف أى ملحن يعد شهادة نجاح حقيقية، موضحا: «لو كتالوجي مكنش فيه عمرو دياب، يبقى أنا متحققتش» ووصف الهضبة بأنه «ڤاترينة الشرق الأوسط»، ليس فقط بسبب جماهيريته الواسعة، وإنما أيضًا لما يمتلكه من صوت وإحساس وقدرة استثنائية على تحويل أي لحن إلى نجاح جماهيري.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الملحن لو منجحش مع عمرو دياب يبقى فاشل».

