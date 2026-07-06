عزيز الشافعي: لحنت أغنية "يا بتاع النعناع" في العربية.. ومتعملش زيها قبل كده

حل الشاعر والملحن عزيز الشافعي ضيفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة “ دي إم سي”.



وتحدث عزيز الشافعي عن كواليس أغنية "يا بتاع النعناع "، قائلا:" الفلكلور المصري كنز كل لما ندور فيه يطلع جواهر ".



وقال عزيز الشافعي :" الاغنية دي متعملش زيها من قبل وطريقة السرد في الأغنية مختلفة عن المعتاد وطريقتها جديدة ".

وتابع عزيز الشافعي :" انا لحنت أغنية يابتاع النعناع دي في العربية والأغنية دي نجحت نجاح كبير وفتحت أبواب جديدة لي ولمصطفى حجاج ".

واكمل عزز الشافعي :" أنا بحب أعمل أغاني شعبية ومنها أغنية " خطوة التي حققت نجاح كبير ".

