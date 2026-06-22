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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
محمد نبيل

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس الشاعر والملحن عزيز الشافعي في حلقتين خاصتين يومي الأحد والاثنين المقبلين على قناة dmc في لقاء يكشف خلاله العديد من الأسرار والكواليس حول مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات.   

ويتحدث عزيز الشافعي عن بداياته في عالم التلحين وكتابة الأغاني وأبرز المحطات التي شكلت مشواره الفني، كما يستعرض كواليس تعاونه مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى حديثه عن الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة.


تتناول الحلقتين جوانب من حياته الشخصية والعائلية، والأشخاص الذين كان لهم دور مؤثر في مسيرته إلى جانب رؤيته لمستقبل صناعة الموسيقى والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.
 

ويكشف الشافعي أيضًا عن تفاصيل عدد من مشروعاته الفنية الجديدة وأحدث تعاوناته الغنائية المنتظرة وتقديمه مجموعه من الأصوات والمواهب الشابة.


ومن المتوقع أن يشهد اللقاء العديد من المفاجآت والفقرات الموسيقية الخاصة، في أجواء تجمع بين الذكريات والحكايات الفنية والحديث الصريح عن النجاح والانتقادات التي واجهها خلال رحلته الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في عالم الموسيقى.

برنامج صاحبة السعادة حلقات صاحبة السعادة عزيز الشافعي

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تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

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