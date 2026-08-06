تصنيف الكاف يشعل الأجواء قبل القرعة.. الأهلي يفقد الصدارة والزمالك يتفوق على بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التصنيف الرسمي للأندية الأفريقية قبل ساعات من إجراء قرعتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027 والمقرر إقامتهما اليوم الخميس بمقر الاتحاد في القاهرة وسط ترقب واسع من الأندية والجماهير لمعرفة مواجهات النسخة الجديدة من البطولتين.

موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

تنطلق مراسم قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة بحضور ممثلي الأندية المشاركة فيما تسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصرًا لتحدد الطريق الذي ستسلكه الفرق في مشوارها القاري خلال الموسم الجديد.

صن داونز يعتلي القمة والأهلي يتراجع للمركز الثاني

شهد التصنيف القاري تغييرا على القمة بعدما انتزع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المركز الأول برصيد 73 نقطة مستفيدا من تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، تراجع النادي الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعدما فقد صدارة التصنيف إثر خروجه من منافسات النسخة الماضية لدوري الأبطال من الدور ربع النهائي.

الزمالك يتقدم وبيراميدز يتراجع

واصل الزمالك تحسين موقعه في التصنيف القاري بعدما تقدم مركزين ليحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة متفوقا على بيراميدز الذي تراجع إلى المركز السابع بعدما توقف رصيده عند 48 نقطة.

ويعكس هذا التقدم النتائج التي حققها الزمالك في مشاركاته القارية خلال المواسم الأخيرة ليحجز موقعا أفضل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في إعداد التصنيف على نتائج الأندية خلال آخر خمسة مواسم في البطولات القارية حيث يتم احتساب النقاط وفقا لما تحققه الفرق في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لتكوين الترتيب الرسمي الذي يسبق إجراء القرعة.

ويمثل التصنيف أحد العناصر الأساسية في قرعة البطولات الأفريقية إذ يحدد مستويات الأندية وآلية توزيعها بما يسهم في رسم مسار المنافسة منذ الأدوار الأولى ويمنح الفرق صاحبة التصنيف الأعلى أفضلية نسبية في توزيع مواجهات البطولة.