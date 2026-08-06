تريند جديد يخطف الأنظار.. طريقة عمل الفلفل بالجبنةوالشيتوس والليمون في دقائق

انتشر خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تريند جديد لمحبي الوجبات السريعة، وهو الفلفل المحشي بالجبنة والمغطى بالشيتوس مع عصير الليمون، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا بفضل مذاقه الحار والمقرمش وسهولة تحضيره.

مكونات تريند الفلفل بالجبنة والشيتوس

حبات فلفل أخضر حار أو رومي حسب الرغبة.

جبنة كريمي أو شيدر مبشورة.

شيتوس مطحون.

عصير ليمونة طازجة.

رشة بابريكا أو شطة (اختياري).



طريقة التحضير

1. تُشق حبات الفلفل من المنتصف مع إزالة البذور إذا كنت تفضلين طعمًا أقل حدة.

2. تُحشى بالجبنة الكريمي أو خليط من الجبن الكريمي والشيدر.

3. يُغطى الوجه بطبقة من الشيتوس المطحون.

4. يمكن إدخاله الفرن أو القلاية الهوائية لمدة 5 إلى 8 دقائق حتى تذوب الجبنة ويصبح الشيتوس مقرمشًا.

5. يُقدم ساخنًا مع عصر الليمون على الوجه، ويمكن إضافة رشة شطة لمحبي النكهات الحارة.

ويعد هذا التريند من الوصفات السريعة التي تجمع بين الجبنة الذائبة، وقرمشة الشيتوس، ولمسة الليمون المنعشة، ما جعله من أكثر الوصفات تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.