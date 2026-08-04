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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد عديدة ولكن احذر الإفراط.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجا يوميا؟

المانجا
المانجا
ريهام قدري

تعد المانجا من أشهر الفواكه الصيفية التي يقبل عليها كثيرون لمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة. 

لكن تناولها يوميا قد يحمل فوائد للجسم، وفي الوقت نفسه قد يسبب بعض المشكلات عند الإفراط في تناولها.

تعزز المناعة

تحتوي المانجا على نسبة مرتفعة من فيتامين C وفيتامين A، وهما من العناصر المهمة لدعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، كما يساهمان في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية.

تحسن الهضم

تحتوي المانجا على الألياف الغذائية وإنزيمات طبيعية تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي عند تناولها باعتدال.

تحافظ على صحة القلب

توفر المانجا البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة بها قد تقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

مفيدة لصحة العين

يساعد فيتامين A ومركبات الكاروتينات الموجودة في المانجا على الحفاظ على صحة العين، وقد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض مشكلات الإبصار المرتبطة بالتقدم في العمر.

تمد الجسم بالطاقة

تحتوي المانجا على كربوهيدرات طبيعية تمنح الجسم طاقة سريعة، ما يجعلها خيارا مناسبا كوجبة خفيفة قبل ممارسة النشاط البدني.

احذر الإفراط

رغم فوائدها، فإن المانجا تحتوي على نسبة من السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية، لذلك فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة السعرات المستهلكة وارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن.

وينصح خبراء التغذية بالاكتفاء بحصة معتدلة من المانجا يوميا ضمن نظام غذائي متوازن، مع التنويع في تناول الفواكه للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية.

المانجا فوائد المانجا ماذا يحدث عند تناول المانجا

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