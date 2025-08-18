لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

إذا كنت من محبي الحلويات السهلة نقدم إليك طريقة عمل كيكة المانجو.

المكونات:

كوبان من الدقيق المنخول

كوب من السكر

كوب من عصير المانجو الطبيعي (أو ثمرة مانجو مضروبة في الخلاط)

نصف كوب زيت نباتي

ثلاث بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

(اختياري) قطع مانجو صغيرة للتزيين أو الحشو



طريقة التحضير:

1. سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة ثم رشيه بالدقيق.



2. في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط هشًّا ولونه فاتح.



3. أضيفي الزيت تدريجيًا ثم عصير المانجو مع الاستمرار في الخفق.



4. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح.



5. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض على دفعات، وحرّكي برفق حتى يتجانس المزيج.



6. اسكبي العجين في القالب، ويمكنك إضافة قطع مانجو صغيرة على الوجه (اختياري).



7. ضعي القالب في الفرن لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة (اختبريها بخلة خشبية).



8. اتركي الكيكة حتى تبرد، ثم زينيها بقطع مانجو طازجة أو بالقليل من الكريمة.