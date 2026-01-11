رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

عقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء قطاعات الشركة ومديري عموم الإدارات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، ومناقشة خطط التطوير، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الإدارات، والالتزام بخطط العمل الموضوعة، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمة.

كما شدد على ضرورة رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الشركة بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة، ورفع تقارير دورية بنتائج الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.