القبض على قائد توكتوك تعدى على سائق بســ.لاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بسلاح أبيض على قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق توك توك "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات بينه وبين قائد السيارة الـ "ميكروباص" حول أولوية المرور وتم التحفظ على مركبة "التوك توك" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

