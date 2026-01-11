بعد تعيينه في مجلس النواب.. السيرة الذاتية لـ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق، عضوا معينا في مجلس النواب، لإضافة خبرات قانونية لهذا المجلس، وفي التقرير نرصد السيرة الذاتية للمستشار عادل عزب..

ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 فى قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتى القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامى 1978 و1979.

يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام فى العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة فى إدارة أى موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

اعتبر عادل فهيم محمد عزب، من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 وتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.

بدأ عمله فى مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج فى المناصب حتى عُين مُستشارًا فى سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة فى عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة فى يوليو 1997، وعمل فى جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.

عمل فى هيئة مفوضى الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإدارى بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإدارى بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.