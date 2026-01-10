قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حازم بدوى: الانتخابات خرجت بهذا الشكل لوجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية

القاضي حازم بدوى: لن تخرج الانتخابات بهذا الشكل لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية
القاضي حازم بدوى: لن تخرج الانتخابات بهذا الشكل لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية
إسلام دياب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرا لإعلان آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

وألقي القاضى حازم بدوى كلمة فى بداية المؤتمر، جاء فيها: «وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله" صدق الله العظيم شعب مصر العظيم .. أبناء الوطن الكريم اليوم ومع إعلان نتيجة جولة الاعادة للدوائر الـ27 المتبقية من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب تكون قد انتهت الانتخابات واكتمل تشكيل مجلس نواب مصر الفصل التشريعي الثالث 2026/2031، أن هذه الانتخابات لم تتسم فقط بأنها الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الاكثر زخما وحظيت بأكبر قدر من اهتمام ومتابعة الرأي العام، لقد كان من الصعب ولا ابالغ اذا قلت من المستحيل أن تخرج هذه الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الاركان لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية ويحميها وهيئات قضائية ثبتت للحق والعدالة ومؤسسات دولة قوية التزمت الحياد التام وطبقت الدستور والقانون وهيئة وطنية تعمل باستقلال تصون أصوات الناخبين وتنفذ ارادتهم».

وأضاف: «ابدا لم تمل صدورنا من النقد والملاحظات ولم يمل وقتنا بالتظلمات والشكاوى بل تصدينا من تلقاء انفسنا لتجاوزات وممارسات خاطئة رأينا انها قد تؤثر على سلامة الانتخابات، إن العالم كله شاهد كيف يمارس المصريون الرقابة الشعبية والقضائية بمنتهى التحضر في صورة عكست نضج التجربة الديمقراطية المصرية، كما أنه عندما استشعر الناخب التغيير الذي حدث في المسار الانتخابي تنامت نسب التصويت في كل جولة بعد الاخرى، فتحققت إرادة الناخبين واستحق الفائزون أصوات ناخبيهم واستحق الشعب النواب الذين اختارهم».

ووجه الشكر لأعضاء الهيئات القضائية الذين اشرفوا على لجان الاقتراع وجعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم كما توجه بالشكر لمؤسسات الدولة الممثلة فى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شكر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، فالجميع عمل لهدف واحد هو انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة المصريين.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، اجتمع اليوم واطلع على نتائج الفرز والاقتراع فى أخر جولة من جولات انتخابات مجلس النواب وهى جولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى، وكذا الفصل فى التظلمات المرشحين على نتائج اللجان الفرعية والعامة، ونتيجة الفصل فيها وتم ضم أصوات المصريين فى الخارج وانتهت الهيئة الى اعتماد النتيجة بفوز 49 نائبا بعضوية المجلس.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت حضورا كبير حيث بلغ عدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين 69891913 ناخبا، وأدلى فيها 22657211 ناخبا بصوته بنسبة مشاركة 32.41%، وبلغت الأصوات الصحيحة 21150656 صوتا، وبلغت الأصوات الصحية 1506555 صوتا.

وتم حسم 49 مقعدا بجولة الإعادة، توزعت كالتالى فى محافظة الجيزة تم حسم 10 مقاعد، وفاز 3 مرشحين بمحافظة الفيوم، وفاز بمحافظة المنيا 13 مرشحا، وفى محافظة أسيوط فاز 9 مرشحين، وفى محافظة الوادي الجديد فاز مرشح واحد بالدائرة الثانية ومقرها مركز الداخله، وفي محافظة سوهاج، فاز مرشح واحد، وفى محافظة الأقصر فاز اثنين مرشحين، وفى محافظة أسوان، فاز 3 مرشحين، وفى محافظة الإسكندرية فاز مرشح واحد، وفى محافظة البحيرة، تم حسم 5 مقاعد.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب نتيجة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: من «المضحك المبكي» إنشاء الكيان الصهيوني مجمع للغة العربية

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل صالح الجعفري شيخ عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية بالمشيخة

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها.. تعرف عليها

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد