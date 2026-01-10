حازم بدوى: الانتخابات خرجت بهذا الشكل لوجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرا لإعلان آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

وألقي القاضى حازم بدوى كلمة فى بداية المؤتمر، جاء فيها: «وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله" صدق الله العظيم شعب مصر العظيم .. أبناء الوطن الكريم اليوم ومع إعلان نتيجة جولة الاعادة للدوائر الـ27 المتبقية من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب تكون قد انتهت الانتخابات واكتمل تشكيل مجلس نواب مصر الفصل التشريعي الثالث 2026/2031، أن هذه الانتخابات لم تتسم فقط بأنها الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الاكثر زخما وحظيت بأكبر قدر من اهتمام ومتابعة الرأي العام، لقد كان من الصعب ولا ابالغ اذا قلت من المستحيل أن تخرج هذه الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الاركان لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية ويحميها وهيئات قضائية ثبتت للحق والعدالة ومؤسسات دولة قوية التزمت الحياد التام وطبقت الدستور والقانون وهيئة وطنية تعمل باستقلال تصون أصوات الناخبين وتنفذ ارادتهم».

وأضاف: «ابدا لم تمل صدورنا من النقد والملاحظات ولم يمل وقتنا بالتظلمات والشكاوى بل تصدينا من تلقاء انفسنا لتجاوزات وممارسات خاطئة رأينا انها قد تؤثر على سلامة الانتخابات، إن العالم كله شاهد كيف يمارس المصريون الرقابة الشعبية والقضائية بمنتهى التحضر في صورة عكست نضج التجربة الديمقراطية المصرية، كما أنه عندما استشعر الناخب التغيير الذي حدث في المسار الانتخابي تنامت نسب التصويت في كل جولة بعد الاخرى، فتحققت إرادة الناخبين واستحق الفائزون أصوات ناخبيهم واستحق الشعب النواب الذين اختارهم».

ووجه الشكر لأعضاء الهيئات القضائية الذين اشرفوا على لجان الاقتراع وجعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم كما توجه بالشكر لمؤسسات الدولة الممثلة فى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شكر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، فالجميع عمل لهدف واحد هو انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة المصريين.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، اجتمع اليوم واطلع على نتائج الفرز والاقتراع فى أخر جولة من جولات انتخابات مجلس النواب وهى جولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى، وكذا الفصل فى التظلمات المرشحين على نتائج اللجان الفرعية والعامة، ونتيجة الفصل فيها وتم ضم أصوات المصريين فى الخارج وانتهت الهيئة الى اعتماد النتيجة بفوز 49 نائبا بعضوية المجلس.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت حضورا كبير حيث بلغ عدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين 69891913 ناخبا، وأدلى فيها 22657211 ناخبا بصوته بنسبة مشاركة 32.41%، وبلغت الأصوات الصحيحة 21150656 صوتا، وبلغت الأصوات الصحية 1506555 صوتا.

وتم حسم 49 مقعدا بجولة الإعادة، توزعت كالتالى فى محافظة الجيزة تم حسم 10 مقاعد، وفاز 3 مرشحين بمحافظة الفيوم، وفاز بمحافظة المنيا 13 مرشحا، وفى محافظة أسيوط فاز 9 مرشحين، وفى محافظة الوادي الجديد فاز مرشح واحد بالدائرة الثانية ومقرها مركز الداخله، وفي محافظة سوهاج، فاز مرشح واحد، وفى محافظة الأقصر فاز اثنين مرشحين، وفى محافظة أسوان، فاز 3 مرشحين، وفى محافظة الإسكندرية فاز مرشح واحد، وفى محافظة البحيرة، تم حسم 5 مقاعد.