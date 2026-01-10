قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قبل إعلان آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب.. متى يحق للمرشح استرداد قيمة التأمين؟

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مساء اليوم السبت 10 يناير 2026، خلال مؤتمرها بمقر الهيئة، آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات، ما يثير تساؤل: “متى يحق للمرشح استرداد قيمة التأمين؟”.

تنص المادة 260 من قانون مجلس النواب على أنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى المترشح في النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.

وجرت جولة الإعادة 

فى محافظة الجيزة: 

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين) على مقعد واحد

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور) على مقعد واحد

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه) على مقعدين

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)، على مقعدين

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر) على مقعد واحد

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر) على 3 مقاعد

وفى محافظة الفيوم: 

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس) على 3 مقاعد

وفي محافظة المنيا: 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا) على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)، على 4 مقاعد

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص) على مقعدين

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى) على 3 مقاعد

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس) على مقعد واحد

وفى محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط) على 3 مقاعد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية) على 4 مقاعد

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج) على مقعدين

وفى محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله) على مقعد واحد

وفي محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا) على مقعدين

وفى محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)، على مقعد واحد

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا) على مقعد واحد

وفى محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)، على مقعد واحد

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة) على مقعد واحد

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو) على مقعد واحد

وفى محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه) على مقعد واحد

وفى محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه) على مقعد واحد

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)، على مقعد واحد

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات) على مقعد واحد

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده) على مقعدين

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي مرشح مترشح انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

