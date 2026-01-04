قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة الـ19 دائرة الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب اليوم

إسلام دياب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر الهيئة اليوم الأحد، 4 يناير 2026 الساعة الثانية ظهرًا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء عمليتى الفرز والحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التي أعلنت الفرز العددى للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يأتي ذلك استعدادا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى للنتائج بمقر الهيئة يوم الأحد المقبل الموافق 4 يناير 2026.

ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء أمس الأول الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.


وأشارت الهيئة إلى أن الزميلة الراحلة كانت نموذجا يحتذى في الكفاءة وحسن التصرف، وقد أدت واجبها على الوجه الأكمل خلال الجولات التي شاركت فيها بالإشراف على الانتخابات.

