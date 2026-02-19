قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

الدكتور حسن الصغير
الدكتور حسن الصغير
محمد شحتة

قال الدكتور حسن الصغير، من علماء الأزهر الشريف، إن فرضية الصيام لم تكن بدعًا من الشرائع، بل كتبها الله على هذه الأمة كما كتبها على من قبلها، مبينًا أن الغاية منها الوصول إلى مرتبة التقوى.

وأضاف حسن الصغير، خلال درس التراويح اليوم من الجامع الازهر، أن التقوى سبيل معية الله تعالى، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾، وهي طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

وأكد الدكتور حسن الصغير، أن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة تستوجب الشكر، وأن الواجب على المسلم أن يعمر هذا الشهر بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، مستحضرًا أن من مقاصد الصيام تحقيق التقوى التي أرادها الله لعباده، وأن شعار رمضان كما قرره القرآن الكريم هو قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾.

وبيَّن أن من مظاهر اليسر في الصيام ما شرعه الله من رخص للمريض والمسافر، وأنه وصف الشهر بأنه «أيامًا معدودات» تيسيرًا على العباد، مؤكدًا أن الصيام باب من أبواب دخول الجنة، وأن الله تعالى وعد المتقين بجنة عرضها السماوات والأرض، وجعل من ثمرات التقوى تيسير الأمور وتفريج الكروب، كما قال سبحانه: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ وقال سبحانه أيضًا: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا﴾.

وأشار إلى أن شهر رمضان شهر الدعاء والإجابة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، مؤكدًا أن في الشهر نفحات ورحمة متاحة لكل مؤمن، وأن أبواب الخير فيه واسعة، إذ أخبر النبي ﷺ أن «في كل معروف صدقة»، ما يفتح المجال أمام المسلم للتقرب إلى الله تعالى بكل وجوه البر، من عبادة وقول سديد وعمل صالح، داعيًا إلى اغتنام الشهر فيما يرضي الله ويحقق الرشاد في الدنيا والآخرة.
 

