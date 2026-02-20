قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول جمعة في رمضان.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء أول جمعة فى رمضان، يزداد البحث على محركات البحث العالمي جوجل على دعاء أول جمعة فى رمضان، ويبحث الكثير عن دعاء أول جمعة من رمضان لعظم شان هذا اليوم، ويحرص الكثير على ترديد دعاء أول جمعة فى رمضان، فهى ثاني ليلة فى رمضان، وليكون من المعتوقين من النار والفائزين برمضان، لذا يقدم صدى البلد دعاء أول جمعة فى رمضان.

دعاء أول جمعة فى رمضان

ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.

دعاء أول جمعة فى رمضان
( اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا ) .

دعاء أول جمعة فى رمضان مستجاب ومكتوب
(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك)

(اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تحتي)

(يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ)

(اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ - أوْ: لا إلَهَ غَيْرُكَ - قالَ سُفْيَانُ: وزَادَ عبدُ الكَرِيمِ أبو أُمَيَّةَ: ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ).


دعاء أول جمعة فى رمضان مكتوب
1-لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

2-ربي انى لما انزلت الي من خير فقير

3-ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين

4-لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

5-حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون

دعاء أول جمعة فى رمضان مستجاب
اللهم أعنى فيه على صيامه وقيامه وجنبنى فيه من هفواته وآثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادى المضلين.
اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وانت راضٍ عنا، اللهم بلغنا مانود واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد.
اللهم بلغنا في رمضان بلوغًا يغير حالنا الى أحسنه ويهذب نفوسنا، ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمه ومغفرة وعتق من النار.
اللهم اجعل لنا في أول جمعة من رمضان دعوة لا ترد، ولا تخيب، ولا تسكن جسدنا تشمت بنا الأعداء وادفع عنَا كل هم وغم وبلاء .
يارب أجعل أول جمعة من رمضان تفريجًا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب واجعل رمضان فاتحة خير.
اللهم في أول جمعة من رمضان ‏ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم ونحن في هذا الشهر المبارك، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهُـمّ في أول جمعة من رمضان أجبُـر كسـر قلوبنَا على فراقِ موتانا واجمعنَـا بهُـم فِـي الفردُوس الأعلىٰ مِـن الجنَّـة ولاتحرمنَـا الحرمـان الحقيقِـي. 

