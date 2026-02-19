شيخ الأزهر: لهذا السبب خصصت برنامجي عن أسماء الله الحسنى.. فيديو

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في أول حلقات برنامجه الرمضاني اليومي.

وقال شيخ الأزهر في حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني، الحديث عن أسماء الله الحسنى في حلقات البرنامج هذا العام، يعود إلى الظروف التي يمر بها العالم شرقا وغربا، ظروف فيها خوف ورعب وتضييق على وسائل العيش، ونحن المؤمنين بالله لم يعد أمامنا إلا باب واحد وهو اللجوء إلى الله أن يكشف عنا هذه الغمة، بعدما تأكدنا أن القرارات الدولية لا تراعي الفقراء ولا البسطاء ولا المرضى ولا حتى الأطفال.

وتابع: في هذه الظروف من وجهة نظري أرى أن أنسب ما ينشغل به الناس هو التوجه إلى الله أن يوقف هذه الأزمة وهذه المأساة ووسيلتنا في هذا هو الدعاء إلى الله وأمرنا الله أن ندعوه بأسماء الله الحسنى، فأردنا في هذا البرنامج أن نبين ونشرح معاني أسماء الله الحسنى.

واستشهد بقوله تعالى (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)