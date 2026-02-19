بتوجيهات وزير العمل.. صرف إعانات عاجلة لضحايا حادث بورسعيد ومتابعة مستمرة للمصابين

زارت مدير مديرية العمل بـبورسعيد، السيدة إيمان مسعد، المصابين الثلاثة في حادث الطريق بجنوب المحافظة، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية وتنفيذ تكليفات وزير العمل حسن رداد.

وشملت الزيارة الاطمئنان على مصاب يعمل بورشة كاوتش، وسائق، ومساعد سائق سيارة النقل الثقيل التي "دهست" سيارة نصف نقل كانت تقل 18 عاملًا في مجالات الصيد ،لقوا مصرعهم جميعًا في الحادث المأساوي.

وأكدت مدير المديرية خلال الزيارة نقل مواساة وتعازي وزير العمل للمصابين وأسر الضحايا، والتأكيد على سرعة استكمال التقارير الطبية والاجتماعية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف الإعانات المقررة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.

وشددت على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصابين، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الحصول على الدعم الكامل، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة العمل، وحرصها الدائم على رعاية العمال وأسرهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية.