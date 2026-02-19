أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

يعتبر العرقسوس من المشروبات الشهيرة والمرتبطة بشهر رمضان، ونظرا لأحتواءه على مركبًا فيه يُدعى الجليسريزين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة عند تناوله بجرعات عالية أو لفترات طويلة، خاصة لدى فئات معينة من الناس.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

وكشف موقع WebMDعن بعض الفئات التي يُنصح بتجنّب شرب العرقسوس أو تقليل استهلاكه بشدة، ومن ابرزهم ما يلي :

ـ مرضى ارتفاع ضغط الدم:

العرقسوس يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤدي لاحتباس الصوديوم والماء في الجسم، مما يزيد خطر مضاعفات ارتفاع الضغط، لذلك يُعدّ تناوله غير آمن لمن يعانون هذه الحالة.

ـ أصحاب أمراض القلب:

للعرقسوس تأثيرات قد تزيد من احتباس السوائل وتقلل البوتاسيوم في الدم، ما قد يُفاقم حالات قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، ويؤثر سلبًا على المرضى القلبيين.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

ـ مرضى أمراض الكلى:

قد يؤدي العرقسوس إلى زيادة احتباس الصوديوم وتغييرات في توازن السوائل والأملاح، ما يمكن أن يزيد تفاقم مشكلات الكلى أو يثقل عبء الوظائف الكلوية الضعيفة.

ـ النساء الحوامل:

تناول العرقسوس بكميات كبيرة أثناء الحمل قد يزيد من خطر الولادة المبكرة أو مضاعفات الحمل، لذلك توصي المصادر بتجنّبه في هذه الفترة.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

ـ من لديهم مستويات بوتاسيوم منخفضة:

يمكن أن يسبب العرقسوس انخفاضًا أكثر في نسبة البوتاسيوم في الدم، ما قد يؤدي إلى ضعف العضلات واضطرابات القلب، لذا يجب تجنّبه إذا كانت لديك هذه الحالة.

ـ من يتناولون أدوية معينة:

العرقسوس يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل:

أدوية ضغط الدم

مدرّات البول

أدوية اختلال ضربات القلب

وقد يقلّل فعالية هذه الأدوية أو يزيد من آثارها الجانبية، لذلك يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

ـ من لديهن حالات حساسية هرمونية:

بعض الخبراء يشيرون إلى أن العرقسوس قد يمتلك تأثيرات تشبه الإستروجين، لذلك قد يكون من الأفضل تجنّبه لدى الأشخاص المصابين بحالات تعتمد على الهرمونات مثل سرطان الثدي أو الورم الليفي الرحمي.