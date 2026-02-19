قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
آية التيجي

يعتبر العرقسوس من المشروبات الشهيرة والمرتبطة بشهر رمضان، ونظرا لأحتواءه على مركبًا فيه يُدعى الجليسريزين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة عند تناوله بجرعات عالية أو لفترات طويلة، خاصة لدى فئات معينة من الناس.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

وكشف موقع WebMDعن بعض  الفئات التي يُنصح بتجنّب شرب العرقسوس أو تقليل استهلاكه بشدة، ومن ابرزهم ما يلي :

ـ  مرضى ارتفاع ضغط الدم:
العرقسوس يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤدي لاحتباس الصوديوم والماء في الجسم، مما يزيد خطر مضاعفات ارتفاع الضغط، لذلك يُعدّ تناوله غير آمن لمن يعانون هذه الحالة.

ـ أصحاب أمراض القلب:
للعرقسوس تأثيرات قد تزيد من احتباس السوائل وتقلل البوتاسيوم في الدم، ما قد يُفاقم حالات قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، ويؤثر سلبًا على المرضى القلبيين.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

ـ مرضى أمراض الكلى:
قد يؤدي العرقسوس إلى زيادة احتباس الصوديوم وتغييرات في توازن السوائل والأملاح، ما يمكن أن يزيد تفاقم مشكلات الكلى أو يثقل عبء الوظائف الكلوية الضعيفة.

ـ النساء الحوامل:
تناول العرقسوس بكميات كبيرة أثناء الحمل قد يزيد من خطر الولادة المبكرة أو مضاعفات الحمل، لذلك توصي المصادر بتجنّبه في هذه الفترة. 

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

ـ من لديهم مستويات بوتاسيوم منخفضة:
يمكن أن يسبب العرقسوس انخفاضًا أكثر في نسبة البوتاسيوم في الدم، ما قد يؤدي إلى ضعف العضلات واضطرابات القلب، لذا يجب تجنّبه إذا كانت لديك هذه الحالة. 

ـ من يتناولون أدوية معينة:
العرقسوس يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل:
أدوية ضغط الدم
مدرّات البول
أدوية اختلال ضربات القلب
وقد يقلّل فعالية هذه الأدوية أو يزيد من آثارها الجانبية، لذلك يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

ـ من لديهن حالات حساسية هرمونية:
بعض الخبراء يشيرون إلى أن العرقسوس قد يمتلك تأثيرات تشبه الإستروجين، لذلك قد يكون من الأفضل تجنّبه لدى الأشخاص المصابين بحالات تعتمد على الهرمونات مثل سرطان الثدي أو الورم الليفي الرحمي.

العرقسوس من لا يتناول العرقسوس مخاطر العرقسوس فوائد وأضرار العرقسوس جليسريزين ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب الحمل تفاعلات الدواء نقص البوتاسيوم

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد