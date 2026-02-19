مصطفى بكري: حركة المحافظين اختبار حقيقي لخدمة المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن يوم الإثنين الماضي كانت حركة المحافظين، مشيرا إلى أنه تم بعد التشكيل الوزاري، وتلك المرحلة مقياسها خدمة المواطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أحاول الحديث بلسان المواطن المصري، مؤكدا أنه في إجتماع التكليف، كانت رسائل الرئيس السيسي للمحافظين واضحة، وهي رفع كفائة المحافظات السياحية والاستماع لمشاكل المواطنين، وإستغلال موارد المحافظة بالشكل الأمثل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أول طريق للثقة، هو توحيد إجراءات استلام الطلبات لفحصها، ولوحة بيانات أسبوعية بطلبات المواطنين التي تم الموافقة عليها أو رفضها.