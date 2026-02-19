مصطفى بكري يهنئ الأمة العربية بشهر رمضان

حرص الإعلامي مصطفى بكري، على تهنئة الأمة الإسلاميةوالعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

و‏كتب مصطفى بكري عبر حسابه على إكس: "كل عام وأنتم بخير كل عام ومصرنا العزيزة وأمتنا العربية والإسلامية بخير،، كل عام وأهلنا في غزة الصامدة وفلسطين المحتله بخير. غدا تشرق الشمس وتعود أمتنا لترفع رايتها إلي عنان السماء التحية لشهداء الأمة وأبطالها".

مصطفى بكري

من جانب آخر، قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما شهدته محافظة القليوبية من واقعة وصفها بـ«المؤسفة والفاضحة» يمثل جرس إنذار خطير، مشيرًا إلى أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه وإجباره في الطريق العام على ارتداء ملابس نسائية وتصويره والتعدي عليه بالضرب.

وأشار إلى واقعة أخرى هزت الرأي العام، تتعلق بقضية اتجار بالبشر كبرى في مدينة الشيخ زايد، المتهم فيها رجل أعمال بارز ومدير دار أيتام شهيرة.

ولفت إلى أن القضية كانت تتم تحت ستار العمل الأهلي والخيري، حيث اتبع المتهم، البالغ 54 عامًا ومالك إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني، سياسة الإغراق في الرفاهية المفرطة، عبر توزيع هواتف فاخرة على الضحايا لإحكام السيطرة عليهم وصناعة سياج من الصمت.