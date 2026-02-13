مصطفى بكري يكشف عن موعد إذاعة حقائق وأسرار خلال رمضان

أعلن الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد الموعد الجديد الذي سيتم خلاله بث البرنامج خلال شهر رمضان.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إنه سيتم إذاعة البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءا خلال شهر رمضان المبارك.

ارتفاع الرسوم الجمركية اليومية

وافتتح النائب والإعلامي مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة سيارات ذوي الهمم، متسائلًا عن مصيرها وسط ارتفاع الرسوم الجمركية اليومية، ومشيرًا إلى تجاهل الحكومة لهذا الملف رغم تأثيره المباشر على حياة المواطنين، مطالبًا بتوضيح موقف رسمي قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة.

في سياق آخر، شدد بكري على أن مواقفه دائمًا تستند إلى قول الحقيقة دون الانحياز لأي طرف، مؤكدًا أن التعبير الصريح عن الرأي يمثل واجبًا وطنيًا لا يخضع للحسابات الشخصية.

وأكد دعمه لمفهوم المعارضة الوطنية البناءة التي تهدف للإصلاح وتقديم بدائل، في مقابل رفضه المعارضة الهدامة التي تركز على التشكيك دون اقتراح حلول.