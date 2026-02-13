قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الجمعة بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيضطر إلى الإسراع" في مفاوضات السلام مع روسيا.

وانخرطت أوكرانيا في جهود التفاوض من أجل السلام وفي نوفمبر ة2025، سُرّبت إلى الصحافة خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الشاملة التي تشنها روسيا، والتي صاغتها إدارة ترامب بمساهمة من مسؤولين في الكرملين.

وقال ترامب، بحسب وكالة فرانس برس: "روسيا تريد إبرام اتفاق، وعلى زيلينسكي أن يُسرع في التحرك، وإلا سيُفوّت فرصة عظيمة. عليه أن يتحرك".

عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية، التي استضافتها أبو ظبي، يومي 4 و5 فبراير. 

ورغم أن المحادثات أسفرت عن أول عملية تبادل للأسرى في عام 2026، إلا أنه لم يُحرز تقدم ملموس يُذكر نحو وقف إطلاق النار.

بينما وصف المفاوضون الأوكرانيون والأمريكيون المحادثات بأنها بناءة، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التقدم المحرز في المحادثات قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، منتقدًا واشنطن لتراجعها المزعوم عما ناقشه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة أنكوريج بولاية ألاسكا العام الماضي.

وقال زيلينسكي يوم الأربعاء إن القضايا الإقليمية ستكون محور الجولة القادمة من المفاوضات. 

