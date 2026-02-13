لأول مرة .. أوسكار رويز يتوجه إلى الصعيد لمتابعة وتقييم الحكام

يتوجه الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، غدًا السبت، إلى صعيد مصر لمتابعة وتقييم الحكام ميدانيًا، وذلك لأول مرة منذ توليه المسؤولية، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الحكام في مختلف المحافظات، وبتوجيهات ودعم مجلس الإدارة.

ويشرف رويز على معسكر تدريبي بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا، يتضمن اختبارات لياقة بدنية، ومحاضرات نظرية، وتدريبات عملية لتقييم المستوى الفني للحكام عن قرب.

كما يستكمل البرنامج أيام الأحد والاثنين بمحافظة سوهاج لحكام سوهاج وأسيوط والوادي الجديد والمنيا والبحر الأحمر، في إطار خطة شاملة تستهدف توسيع قاعدة المتابعة الميدانية.

ويؤكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة اللامركزية التي يتبناها في إدارة ملف التحكيم، حرصًا على تخفيف الأعباء عن الحكام وتوفير بيئة تقييم عادلة داخل مناطقهم، إلى جانب العمل على اكتشاف العناصر الواعدة من مختلف الدرجات وصقلها، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل منظومة التحكيم المصري.