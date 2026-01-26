أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام بمقر الاتحاد الكرة

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية اجتماعاً اليوم مع 43 حكماً من حكام دوري القسم الاول "دوري نايل"، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لشرح أهمية المرحلة المقبلة من المسابقة، وتأكيد ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الرئيسية، وتطبيق بنود قانون اللعبة باحترافية وشفافية وحسم.

وراجع أوسكار رويز، خلال المحاضرة التثقيفية للحكام، بنود بروتوكول الفار، كما تناول بالشرح والمراجعة بعض الحالات التحكيمية، خلال المباريات، التى أداروها فى الأيام الماضية، خلال بطولة الدوري الممتاز وكأس العاصمة.

ويأتي ذلك، في إطار حرص لجنة الحكام الرئيسية على رفع الكفاءة الفنية للحكام.

وحضر الاجتماع، وجيه أحمد نائب، رئيس اللجنة، وكل من: جهاد جريشة وسيد مراد عضوي اللجنة، وعزب حجاج، مدير اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية: فهيم عمر ومحمد الحنفى ومحمد يوسف.