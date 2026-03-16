تخصص سرقة أسلاك كهرباء .. سقوط أشهر لص على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى باب أحد العقارات تحت الإنشاء عقب قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخلها.

بالفحص تبين سابقة فحص مقطع الفيديو المشار إليه وتم ضبط مرتكب الواقعة (الظاهر بمقطع الفيديو) بتاريخ 8/11/2025 (عاطل - مقيم بنطاق محافظة القاهرة).

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وثلاث وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة) أمكن ضبطه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين فى حينه .. وتبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً إحتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "مخدرات وسلاح نارى".