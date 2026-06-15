بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وذلك عقب تداول أنباء عن بيع عصير قصب مغشوش في بعض المناطق.

رصد مخالفات داخل محال العصائر

وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات تتعلق باستخدام مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» في عصير القصب، حيث تبين استخدامها لتغيير خواص العصير ومظهره بالمخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

التموين: غش تجاري وتدليس غذائي

وأكدت الوزارة أن إضافة هذه المادة إلى العصائر تندرج ضمن صور الغش التجاري والتدليس الغذائي، لما تمثله من مخالفة للمواصفات المنظمة لتداول الأغذية

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