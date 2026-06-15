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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. عماد متعب يتصدر قائمة هدافي مواجهات مصر وبلجيكا

مباراة مصر وبلجيكا
مباراة مصر وبلجيكا
القسم الرياضي

يتصدر النجم السابق للكرة المصرية عماد متعب قائمة هدافي المواجهات التاريخية بين منتخب مصر الوطني ومنتخب بلجيكا بعدما سجل هدفين في سجل اللقاءات السابقة ليظل الاسم الأبرز على مستوى الهدافين في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

ويأتي خلف متعب في القائمة عدد من نجوم الكرة المصرية الذين نجحوا في هز شباك المنتخب البلجيكي وعلى رأسهم حازم إمام وعمرو زكي وأحمد عيد عبد الملك إلى جانب الجيل الحالي ممثلًا في تريزيجيه ومصطفى محمد.

تاريخ المواجهات بين مصر وبلجيكا

والتقى المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي على مدار التاريخ في عدد من المواجهات الودية التي جاءت جميعها بطابع تنافسي قوي ومالت الأفضلية خلالها لصالح الفراعنة في أغلب اللقاءات.

و تقابل المنتخبان في 5 مباريات نجح خلالها منتخب مصر الوطني  في تحقيق الفوز في  4 مواجهات مقابل فوز وحيد لمنتخب بلجيكا بينما انتهت بعض المباريات بنتائج متقاربة بين الطرفين.

وكانت أولى المواجهات التاريخية عام 1920 حينما نجح منتخب مصر في تحقيق فوز لافت بنتيجة 4-2 في بلجيكا قبل أن تتجدد اللقاءات لاحقًا في مناسبات مختلفة أبرزها مواجهة عام 1999 التي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد.
وفي عام 2005 قدم المنتخب المصري واحدة من أكبر نتائجه أمام بلجيكا بعدما فاز بنتيجة 4-0 بينما حقق المنتخب البلجيكي فوزه الوحيد في تاريخ المواجهات عام 2018 عندما انتصر بثلاثية نظيفة قبل أن يعود المنتخب المصري ويحقق الفوز في آخر مواجهة ودية جمعت الطرفين عام 2022 بنتيجة 2-1.

ويظهر التاريخ تفوقًا نسبيًا لصالح منتخب مصر في المواجهات المباشرة سواء من حيث عدد الانتصارات أو عدد الأهداف المسجلة حيث سجل الفراعنة 11 هدفا مقابل 6 أهداف فقط لمنتخب بلجيكا في اللقاءات الموثقة.

مواجهة مرتقبة في كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في لقاء يحمل طابعًا خاصًا كونه يجمع بين تاريخ طويل من المواجهات الودية وصدام رسمي في أكبر بطولة كروية في العالم.

ويدخل الفراعنة المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحهم دفعة قوية في مشوار البطولة.

بينما يسعى المنتخب البلجيكي إلى استغلال قوته الأوروبية وخبراته الدولية لحصد أول ثلاث نقاط.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل تقارب المستوى الفني نسبيًا بين المنتخبين.

إلى جانب امتلاك كل فريق مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

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