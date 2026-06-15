ليالي المونديال تنطلق من الغربية.. 50 شاشة عملاقة توحد الجماهير خلف حلم منتخب مصر

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جاهزية 50 مركز شباب وناديًا رياضيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجماهير خلال مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها بشاشات عرض ضخمة وإعداد كافة الترتيبات اللازمة لضمان متابعة المباريات في أجواء آمنة ومنظمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مراكز الشباب تؤدي دورًا مجتمعيًا مهمًا يتجاوز الأنشطة الرياضية التقليدية، حيث تمثل ساحات مفتوحة تجمع المواطنين من مختلف الأعمار، وتسهم في تعزيز روح الانتماء والتفاعل الإيجابي بين أبناء المجتمع، خاصة خلال الأحداث الوطنية والرياضية الكبرى.

تحرك تنفيذي

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة حرصت على توفير جميع الإمكانات اللازمة لخروج فعاليات المشاهدة الجماعية بالشكل اللائق، بما يتيح للجماهير فرصة الاستمتاع بمباريات المنتخب الوطني وسط أجواء تعكس حجم الدعم الشعبي للفراعنة في المونديال، معربًا عن أمنياته للمنتخب المصري بالتوفيق في مشواره بكأس العالم 2026 وتقديم أداء مشرف يليق باسم مصر ويسعد جماهيرها.

مباريات المونديال

ومن جانبه، أوضح اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن تجهيز 50 مركز شباب وناديًا رياضيًا يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة مباريات كأس العالم بصورة جماعية، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تقديم تجربة مشاهدة متميزة تعزز الروح الوطنية وتدعم مساندة المنتخب المصري خلال مشاركته العالمية.

دعم المنتخب بكأس العالم

وأضاف أن مراكز الشباب ستفتح أبوابها للجماهير طوال مباريات منتخب مصر، بما يجسد دورها كمراكز خدمة مجتمعية حقيقية تسهم في بناء الروابط بين المواطنين وترسخ أهمية الرياضة كقوة تجمع أبناء الوطن حول هدف واحد وحلم واحد.