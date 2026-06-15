كم تبلغ القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وبلجيكا قبل مواجهة المونديال؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

ويستهل المنتخبان مشوارهما في البطولة بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة قوية تعزز فرصهما في التأهل إلى الدور التالي، خاصة في مجموعة تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

ويعول منتخب مصر على مجموعة من أبرز نجومه بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، في ظل حالة من التفاؤل تسود معسكر الفراعنة قبل ضربة البداية، بينما يطمح منتخب بلجيكا إلى تأكيد مكانته كأحد أقوى منتخبات المجموعة، مستفيدًا من كتيبة من اللاعبين المميزين يتقدمهم كيفين دي بروين وجيريمي دوكو.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة، إذ إن حصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى قد يمنح أحد المنتخبين أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تفوق بلجيكي في القيمة التسويقية

تشير الأرقام إلى وجود فارق واضح بين المنتخبين من حيث القيمة السوقية، إذ تصل القيمة التسويقية لمنتخب بلجيكا إلى 547.5 مليون يورو، مقابل 116.48 مليون يورو لمنتخب مصر، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

الأعلى قيمة في منتخب مصر

عمر مرموش: 50 مليون يورو.

محمد صلاح: 22 مليون يورو.

محمود حسن تريزيجيه: 4.5 مليون يورو.

إمام عاشور: 4 ملايين يورو.

مروان عطية: 4 ملايين يورو.

الأعلى قيمة في منتخب بلجيكا

جيريمي دوكو: 75 مليون يورو.

أمادو أونانا: 45 مليون يورو.

سين لامنس: 35 مليون يورو.

ماتياس فرنانديز باردو: 35 مليون يورو.

يوري تيليمانس: 30 مليون يورو.

ورغم الفارق الكبير في الأرقام التسويقية، فإن المواجهات الكبرى في كأس العالم كثيرًا ما تحسمها التفاصيل داخل الملعب، وهو ما يمنح المنتخب المصري الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.