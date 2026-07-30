رودري يقترب من ريال مدريد.. تطورات جديدة بشأن صفقة نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى عدم رغبة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، لرغبته في خوض تحدٍ جديد خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.

وبحسب التقارير، فإن رودري حسم موقفه بشأن وجهته المقبلة، ويميل إلى الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة للاعب الإسباني.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين عن تطور جديد قد يقرب رودري من الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو، مشيرًا إلى أن مطالب مانشستر سيتي المالية لإتمام الصفقة جاءت أقل من الحد الأقصى الذي كان ريال مدريد يتوقعه.

وأوضح فالنتين عبر حسابه على منصة «إكس»، أن ريال مدريد يدرس إمكانية حسم صفقة رودري مقابل نحو 60 مليون يورو، إلا أن النادي الملكي يرى أن هذا الرقم غير واقعي في ظل موقف مانشستر سيتي.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن النادي الإنجليزي قد يطلب الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات رودري، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين بقيمة تتراوح بين الرقمين.

واختتم فالنتين تقريره بالتأكيد على وجود حالة من التفاؤل داخل ريال مدريد بشأن إمكانية إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي، خاصة أن وصول رودري سيمثل إضافة قوية لخط وسط الفريق الملكي.