حان الوقت لنعرف قدراتنا.. خالد الغندور يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة دعم وتحفيز لـ المنتخب المصري لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.



وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "حان الوقت لنعرف قدراتنا وامكانيات لاعبينا امام منتخب قوي سادس أوروبا وتاسع العالم قولوا يا رب مصر تفرح النهاردة".

مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى مصطفى "زيكو" باعتباره أحد أبرز الأوراق الهجومية التي قد يعتمد عليها المدير الفني حسام حسن خلال اللقاء.

تألق لافت يعزز فرص المشاركة

دخل زيكو حسابات الجهاز الفني بقوة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباراتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل، حيث نجح في هز الشباك مرتين وقدم أداءا مميزا أكد جاهزيته للمشاركة في المباريات الكبرى.

سلاح هجومي لتغيير مجريات اللقاء

وينظر إلى اللاعب داخل معسكر المنتخب باعتباره أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق بفضل سرعته وتحركاته الفعالة وقدرته على استغلال المساحات ما يجعله خيارا مهما على دكة البدلاء حال احتاج المنتخب المصري إلى دعم هجومي أمام الدفاع البلجيكي.