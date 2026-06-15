صحيفة بلجيكية تحذر من صلاح قبل مواجهة منتخب مصر في كأس العالم

سلطت صحيفة Nieuwsblad البلجيكية الضوء على أهمية محمد صلاح في صفوف منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يظل اللاعب الأكثر حسمًا وتأثيرًا في المنتخب المصري، لكنها أشارت إلى أنه لا يبدو في أفضل جاهزية بدنية بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، وهو ما قد يؤثر على قدرته في تنفيذ انطلاقاته المعتادة بالكفاءة نفسها.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب المصري سيحتاج في هذه الحالة إلى مساهمة أكبر من الثلاثي عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، من أجل دعم القوة الهجومية للفراعنة ومساندة صلاح خلال المباراة.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.