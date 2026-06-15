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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وبلجيكا.. 5 أسباب تجعل اللقاء الأهم في مسيرة محمد صلاح الدولية

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر لمغامرة جديدة رفقة الفراعنة بطموحات كبيرة في بطولة كأس العالم 2026 حينما يواجه بلجيكا.

وتقام المباراة بين مصر وبلجيكا اليوم على ملعب لومن فيلد يمدينة سياتل الأمريكية ضمن الجولة الإفتتاحية من دور المجموعات بكأس العالم.

وتحمل مباراة بلجيكا عدد كبير من الأرقام المميزة لمحمد صلاح لتصبح الأهم في مسيرته الدولية مع الفراعنة.

أرقام قياسية منتظرة لـ محمد صلاح

ويعتبر اليوم 15-6 ذكرى ميلاد محمد صلاح حيث يكمل عامه ال34 وفي حال تسجيله هدف اليوم سيتصدر ترتيب هدافي العرب في كأس العالم حيث يتسوى مع سامي الجابر وسالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري والتونسي وهبي الخزري برصيد 3 أهداف

وحال سجل محمد صلاح أكثر من هدف فإنه يتصدر جدول ترتيب الهدافين التاريخيي للعرب في كأس العالم

وحال نجح محمد صلاح في تسجيل هدف أمام بلجيكا فإنه سينفرد بصدارة ترتيب هدفي منتخب مصر في كأس العالم حيث يتساوى حاليا مع عبدالرحمن فوزي بهدفين لكل منهما.

فيما تتجه أنظار الجماهير نحو هدف أبسط خلال مواجهة بلجيكا وهو تحقيق الفوز الأول للفراعنة في كأس العالم تاريخيا 

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