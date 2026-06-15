5 عوامل قد تصنع الفارق في ليلة المونديال .. كيف يفوز منتخب مصر علي بلجيكا؟

يدخل منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب بلجيكا فى العاشرة مساء اليوم في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه مبكرًا في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة السابعة.

وتقام المباراة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة الظهور الأول للمنتخب الوطني في البطولة العالمية التي يشارك فيها للمرة الرابعة في تاريخه سعيًا لتحقيق إنجاز يتجاوز نتائجه السابقة في كأس العالم.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا على الورق لكنها تحمل العديد من الحسابات المعقدة خاصة في ظل امتلاك المنتخب البلجيكي خبرات كبيرة على الساحة الدولية ما يجعله المرشح الأبرز لصدارة المجموعة.

ورغم الترشيحات التي تصب نسبيًا في مصلحة المنتخب البلجيكي بحكم تصنيفه العالمي وقوة عناصره فإن المنتخب الوطني يمتلك العديد من الأوراق الرابحة التي قد تقلب موازين المباراة وتمنحه الأفضلية في واحدة من أهم مواجهاته خلال السنوات الأخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 5 عوامل تدعم فرص الفراعنة أمام بلجيكا.

محمد صلاح.. قائد يعرف طريق المواعيد الكبرى

يبقى محمد صلاح السلاح الأبرز في صفوف المنتخب المصري ليس فقط بسبب قدراته الفنية الاستثنائية ولكن أيضًا بفضل الخبرات الهائلة التي اكتسبها من اللعب في أعلى المستويات الأوروبية خلال السنوات الماضية.

ويمتلك قائد الفراعنة القدرة على صناعة الفارق من أنصاف الفرص سواء عبر التسجيل أو صناعة الأهداف كما يتميز بقدرته على التعامل مع الضغوط الجماهيرية الكبيرة وهو ما يجعل وجوده داخل الملعب مصدر ثقة لباقي اللاعبين وسببًا دائمًا للقلق داخل دفاعات المنافس.

وفي المباريات الكبرى غالبًا ما يظهر صلاح بشخصية القائد القادر على تغيير مسار اللقاء في لحظة واحدة وهو ما يعول عليه الجهاز الفني كثيرًا خلال مواجهة الليلة.

الاستقرار الفني وثبات التشكيل

من أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة حالة الاستقرار الفني التي فرضها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وخاض المنتخب عدة مباريات بتشكيل متقارب وأسلوب لعب واضح الأمر الذي ساهم في زيادة الانسجام بين اللاعبين داخل الملعب ورفع معدلات التفاهم بين الخطوط الثلاثة.

ويمنح هذا الاستقرار المنتخب المصري أفضلية مهمة أمام منافس قد يعتمد على تغييرات تكتيكية متعددة خلال اللقاء بينما تبدو أدوار لاعبي الفراعنة أكثر وضوحًا وانضباطًا.

قوة الوسط وقدرته على فرض الإيقاع

تمثل منطقة وسط الملعب إحدى أهم نقاط القوة في المنتخب المصري خاصة في ظل امتلاك لاعبين يجمعون بين القوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرة والتمرير السريع.

ويعتمد المنتخب الوطني بشكل كبير على السيطرة في وسط الملعب باعتبارها مفتاح المباراة حيث يسعى إلى تقليل استحواذ المنتخب البلجيكي ومنعه من بناء الهجمات بأريحية.

كما يمتلك لاعبو الوسط القدرة على التحول السريع بين الدفاع والهجوم وهو ما يمنح الفريق توازنًا كبيرًا ويحد من خطورة المنافس.

التحولات السريعة سلاح الفراعنة الأخطر

على مدار السنوات الأخيرة أثبت المنتخب المصري أنه من أفضل المنتخبات في استغلال التحولات الهجومية السريعة.

ومع امتلاك عناصر تتمتع بالسرعة والمهارة مثل عمر مرموش وهيثم حسن إلى جانب محمد صلاح يصبح الانتقال من الحالة الدفاعية إلى الهجومية أحد أخطر الأسلحة التي يمكن أن تهدد المنتخب البلجيكي.

وقد تكون المساحات التي يتركها المنافس أثناء تقدمه للهجوم فرصة مثالية للفراعنة لاستغلالها عبر المرتدات السريعة وهو السيناريو الذي يراهن عليه الجهاز الفني لتحقيق التفوق.

شخصية حسام حسن وروح المقاتلين

بعيدًا عن الجوانب الفنية يظل العامل النفسي أحد أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المنتخب المصري في مواجهة الليلة فمنذ توليه المهمة نجح حسام حسن في نقل شخصية مختلفة للاعبين قائمة على الحماس والانضباط والقتال حتى اللحظات الأخيرة.

ويظهر ذلك بوضوح في طريقة أداء المنتخب داخل الملعب حيث لا يستسلم اللاعبون بسهولة ويواصلون الضغط والركض طوال المباراة.

وتمنح هذه الروح القتالية المنتخب المصري أفضلية معنوية مهمة أمام أي منافس خاصة في المباريات الكبرى التي كثيرًا ما تُحسم بالتفاصيل الصغيرة والرغبة الأكبر في الفوز.

فرصة لإرسال رسالة مبكرة

تمثل مواجهة بلجيكا أكثر من مجرد مباراة افتتاحية في كأس العالم إذ تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنتخب المصري على منافسة كبار المنتخبات وتحقيق نتائج إيجابية على الساحة العالمية.

ومع توافر عناصر الخبرة والمهارة والروح القتالية داخل صفوف الفراعنة تبدو الفرصة قائمة بقوة لتحقيق نتيجة تمنح المنتخب دفعة هائلة قبل استكمال مشواره في البطولة.